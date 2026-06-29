Samsung, SK Hynix e Micron avrebbero causato la crisi delle RAM, parte la class action

Stando a una class action appena depositata negli Stati Uniti, Samsung, SK Hynix e Micron avrebbero contribuito a creare la crisi delle RAM, collaborando per mantenere artificialmente elevati i prezzi delle memorie e riducendone al contempo la disponibilità.

La grande richiesta di moduli di memoria per i datacenter che alimentano le intelligenze artificiali non sarebbe dunque l'unica causa del cosiddetto RAMageddon, che ormai da alcuni anni ha messo gli utenti in enorme difficoltà, determinando rincari clamorosi tanto dei componenti PC quanto delle console da gioco.

Secondo i documenti alla base della class action, le tre aziende avrebbero ridotto la produzione, coordinato una transizione verso le memorie HBM e abbandonato i moduli DDR3 e DDR4, procedendo poi a diminuire e bloccare l'offerta di DRAM convenzionale mentre i prezzi aumentavano con una rapidità e una portata assolutamente inedite.

La denuncia afferma anche che questa strategia avrebbe già prodotto i risultati sperati, poiché "gli acquirenti di DRAM convenzionale e dei dispositivi che la incorporano hanno pagato prezzi superiori a quelli che si sarebbero verificati in un mercato competitivo."

Secondo i querelanti, inoltre, un aumento così rapido dei prezzi avrebbe dovuto attirare nuova offerta: almeno uno dei produttori citati avrebbe dovuto incrementare la produzione per sfruttare la maggiore redditività, costringendo gli altri a fare lo stesso o a perdere quote di mercato, ma non è accaduto.