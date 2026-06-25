Al via i preordini di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S: svelati i prezzi ufficiali per l'Italia e sono meno alti del previsto

Le prenotazioni sono ora disponibili su PlayStation Store e Xbox Store e con esse arrivano anche i prezzi in euro ufficiali per il mercato italiano: 79,99 euro per la versione Standard e 99,99 euro per la Ultimate Edition . Si tratta di cifre perfettamente in linea con lo standard attuale, sventando lo spauracchio degli 89,99 euro per la versione base che molti davano ormai per scontato, complice anche il prezzo maggiorato di 79,99 dollari applicato negli Stati Uniti. Non solo, l'acquisto della versione digitale garantisce anche un mese di GTA+ , l'abbonamento mensile premium di Rockstar Games.

Come da programma, pochi minuti fa sono ufficialmente partiti i preordini di GTA 6 , in vista del debutto su PS5 e Xbox Series X|S fissato per il 19 novembre .

Le edizioni e i bonus di prenotazione

A prescindere dall'edizione scelta, acquistando GTA 6 entro il 20 novembre avrete diritto al bonus di prenotazione Pacchetto Vintage Vice City, che comprende un set di contenuti estetici, come abiti, accessori e oggetti che omaggiano GTA: Vice City del 2002 e il suo iconico protagonista Tommy Vercetti.

La Ultimate Edition, oltre al gioco base, include un gran numero di contenuti esclusivi, tra armi, veicoli, rifugi, abiti e persino negozi e attività commerciali, come saloni di bellezza, officine e studio di tatuaggi.

Ricordiamo, inoltre, che le copie fisiche, sia in versione standard che Ultimate, non includeranno alcun disco di gioco: all'interno della confezione troverete un codice per riscattare la copia digitale. Il lancio è fissato al 19 novembre, mentre il preload sarà disponibile a partire dal 12 novembre.