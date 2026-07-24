A quanto pare il codice digitale di GTA 6 ha una data di scadenza in Giappone, nel senso che per effettuare il download del gioco bisognerà riscattarlo entro un determinato periodo, pena l'impossibilità di utilizzarlo.
Il curioso dettaglio emerge dalle FAQ ufficiali di Grand Theft Auto VI, consultabili sul sito ufficiale di Rockstar Games, e riguarda appunto la sola versione giapponese del gioco, probabilmente per via di regolamentazioni relative a questo specifico paese.
Ebbene, a quanto corrisponde questa scadenza? 170 giorni, ergo poco più di sei mesi. Ciò significa che i codici allegati alle copie di GTA 6 in vendita al lancio, il prossimo 19 novembre, dovranno essere riscattati entro l'8 maggio 2027.
Ribadiamo: si tratta di una limitazione indicata unicamente per il Giappone, mentre nessun altro territorio indicato nelle FAQ presenta complicazioni del genere.
Un altro limite del digitale?
La segnalazione di questa curiosità ha inevitabilmente riportato al centro della discussione i limiti del formato digitale, innescando ancora una volta le polemiche degli utenti che stanno cercando di far sentire la propria voce dopo l'annuncio di Sony in merito all'abbandono dei dischi a partire dal 2028.
A onor del vero i giochi in formato fisico non hanno mai avuto di questi problemi e viene anche da chiedersi come verrà gestita questa peculiarità tutta giapponese a livello distributivo, ovverosia se le copie avranno una data di pubblicazione ben visibile o verranno ritirate automaticamente dopo sei mesi.