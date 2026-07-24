Il codice digitale di GTA 6 ha una data di scadenza in Giappone

Un altro limite del digitale?

La segnalazione di questa curiosità ha inevitabilmente riportato al centro della discussione i limiti del formato digitale, innescando ancora una volta le polemiche degli utenti che stanno cercando di far sentire la propria voce dopo l'annuncio di Sony in merito all'abbandono dei dischi a partire dal 2028.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A onor del vero i giochi in formato fisico non hanno mai avuto di questi problemi e viene anche da chiedersi come verrà gestita questa peculiarità tutta giapponese a livello distributivo, ovverosia se le copie avranno una data di pubblicazione ben visibile o verranno ritirate automaticamente dopo sei mesi.