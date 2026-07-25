God of War Laufey, PlayStation annuncia la data di uscita ufficiale

Santa Monica Studio ha reso ufficiale la data di uscita di God of War Laufey : il nuovo capitolo della saga arriverà su PlayStation 5 il 16 febbraio 2027 . L'annuncio è arrivato durante il panel dedicato al gioco al San Diego Comic-Con, a cui hanno preso parte il game director Ariel Lawrence, il responsabile creativo di Santa Monica Studio Cory Barlog e gli attori Deborah Ann Woll, Christopher Judge, Jack Quaid e Perlina Lau. Poco dopo, l'account X ufficiale dello studio ha pubblicato un breve video con la sola scritta "2.16.27" a conferma della data. Prezzo e modalità di preordine non sono ancora stati comunicati.

Faye protagonista, non Kratos

Come ormai tutti sanno God of War Laufey segna una novità per la serie: per la prima volta il centro della narrazione non è Kratos ma Faye, conosciuta anche come Laufey, sua moglie e madre di Atreus, morta poco prima degli eventi di God of War del 2018. Nel gioco, Faye si risveglia nell'Everywhen, l'aldilà degli dèi, un regno in cui divinità di mitologie diverse, come l'egizia Sekhmet e il mongolo Begtse, si contendono il potere. La guerriera dovrà farsi strada in questo luogo per proteggere i piani lasciati a Kratos e Atreus prima della sua morte, affiancata da due nuovi compagni: Phranque, un cubo senziente doppiato da Jack Quaid, e Rue, guardiana di una spada leggendaria, doppiata da Perlina Lau. A dare nuovamente voce a Faye è Deborah Ann Woll, già presente nei flashback di God of War Ragnarök.

Cory Barlog ha chiarito che God of War Laufey non è un prequel e che la sua storia può essere affrontata anche da chi non conosce i capitoli precedenti, sebbene la conoscenza di God of War (2018) e Ragnarök aiuti a inquadrare meglio personaggi e vicende. Nelle settimane precedenti al panel, Santa Monica Studio aveva già confermato che il gioco sarà disponibile anche in un'edizione fisica su disco per PS5, così da evitare tutte le polemiche legate alle recenti dichiarazioni di Sony.

Durante l'evento di San Diego, invece, Barlog ha annunciato lo sviluppo di un nuovo God of War con Kratos di nuovo protagonista, che si ricollegherà agli eventi di Laufey, senza però fornire alcuna finestra di lancio.