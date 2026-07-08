I canali social di PlayStation sono sommersi da proteste per l'abbandono dei dischi

La decisione di Sony di abbandonare i giochi in formato fisico ha scatenato una protesta di rara portata da parte degli utenti, che hanno praticamente sommerso ogni post social da parte di PlayStation da critiche.

Il silenzio radio di PlayStation, durato quasi una settimana dopo il famoso annuncio della chiusura del supporto fisico entro il 2028, si è concluso proprio ieri con un nuovo messaggio promozionale sul FlexStrike, il nuovo controller dedicato ai picchiaduro e agli arcade in generale, ma evidentemente la community stava aspettando questo momento.

Nel giro di pochi minuti, il post in questione ha ricevuto oltre 64.000 risposte, con un "ratio" notevole rispetto agli 11.000 like raccolti, ma ovviamente pochissimi dei commenti sono relativi al soggetto del messaggio e sono invece tutti incentrati sulla questione dell'abbandono dei dischi.