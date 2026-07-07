I social PlayStation sono in silenzio radio da giorni dopo l'annuncio dell'abbandono dei dischi

L'ultimo post pubblicato dall'account X della compagnia risale al primo luglio, quasi una settimana fa, ed è proprio quello relativo alla decisione di interrompere la produzione di copie fisiche a partire dal 2028 , puntando esclusivamente sul mercato digitale. Anche su Facebook l'ultimo aggiornamento è datato primo luglio. Il PlayStation Blog invece è fermo dal 3 luglio, mentre l'account YouTube è rimasto attivo per la pubblicazione di trailer e gameplay.

Come prevedibile, dopo l'annuncio dell'addio al formato fisico, PlayStation si è ritrovata al centro di discussioni accese e critiche diffuse. Un clima talmente teso che gli account social della compagnia sembrano essere entrati in una sorta di silenzio radio , forse in attesa che la situazione si raffreddi.

Una strategia di basso profilo?

È probabile che nel mezzo ci sia anche lo stop dovuto ai festeggiamenti del Giorno dell'Indipendenza negli Stati Uniti del 4 luglio, ma è evidente che un silenzio così prolungato non rientra nella norma. L'ipotesi più gettonata è che la compagnia abbia scelto di mantenere un profilo basso finché la polemica sull'abbandono delle copie fisiche non si sarà attenuata.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Non sarebbe la prima volta: una situazione simile si verificò anche a febbraio, dopo l'annuncio della chiusura di Bluepoint Studios. Anche in quel caso la reazione negativa dei fan portò a diversi giorni di comunicazioni ridotte al minimo.

Nel frattempo, il dibattito online resta accesissimo e la petizione su Change.org per "non uccidere i dischi" ha superato le 150.000 firme.