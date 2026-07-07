Return to Monkey Island a poco più di un euro su Instant Gaming: ancora ci state pensando?

Pochi ritorni hanno saputo scaldare il cuore dei videogiocatori come quello di Guybrush Threepwood, e oggi rimettersi in viaggio tra i Caraibi costa meno di un caffè al banco. Return to Monkey Island vede infatti crollare il proprio prezzo digitale, allontanandosi drasticamente dal listino originale italiano di 25,00€. L'offerta sul catalogo sblocca la chiave Steam a un costo minimo di 1,09€ IVA esclusa, che si traduce in una spesa finale di appena 1,33€ IVA inclusa una volta giunti nel carrello. Chi sceglie di approfittarne vedrà applicato il ribasso del 96% proposto dallo store, con un risparmio complessivo sul prezzo finale tassato pari al 94,68%. Per salpare immediatamente, potete procedere all'acquisto cliccando sul box qui sopra oppure utilizzando il link diretto alla pagina prodotto .

Un'evoluzione moderna del genere punta e clicca

Lanciato per unire i fili narrativi interrotti molti anni fa, Return to Monkey Island rappresenta il capitolo della maturità per la celebre serie creata da Ron Gilbert e Dave Grossman. L'avventura riprende esattamente l'iconica e bizzarra conclusione del secondo, mitico episodio degli anni Novanta, catapultando un Guybrush ormai più saggio ma sempre maldestro alla ricerca ossessiva del mai svelato segreto dell'isola. Lungo la trama di Return to Monkey Island non mancano scambi di battute al fulmicotone con lo storico rivale LeChuck e l'amatissima Elaine Marley, il tutto confezionato all'interno di un'estetica a libro illustrato che modernizza i canoni visivi classici pur mantenendo inalterata la tagliente ironia che ha reso leggendario il franchise.

Al di là dell'inestimabile valore nostalgico per chi è cresciuto a pane ed enigmi LucasArts, il grande pregio di Return to Monkey Island su PC e Mac risiede nella sua accessibilità. Il gameplay introduce comandi fortemente ripensati per gli standard odierni, eliminando la vecchia griglia dei verbi e sostituendola con interazioni contestuali fluide e un taccuino di indizi integrato per non bloccare mai il ritmo del racconto. Che siate lupi di mare cresciuti con le vecchie glorie o nuovi arrivati curiosi di scoprire le origini dell'avventura grafica, trovare Return to Monkey Island a una cifra così simbolica è un'occasione d'oro per arricchire la propria libreria Steam con un pezzo di storia. Qui trovate la nostra recensione.