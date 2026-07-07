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Tom Holland racconta la sua Odissea in un video dietro le quinte

Il nuovo video pubblicato da Universal Pictures per Odissea è un interessante dietro le quinte che si focalizza su Tom Holland e il suo ruolo all'interno del film.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/07/2026
Tom Holland

Tom Holland è protagonista del nuovo video dietro le quinte di Odissea, in cui l'attore interpreta il ruolo di Telemaco, figlio di Ulisse, alle prese con la difficile situazione di un regno finito sotto assedio dopo la scomparsa del re, suo padre.

Nelle sequenze iniziali Holland parla della complessa coreografia di un combattimento in cui il suo personaggio affronta Mentore: un duello che nell'opera di Omero non è presente, ma che Christopher Nolan potrebbe aver inserito al fine di adattare alcuni elementi narrativi del poemaa.

La cosa interesante è che le prove servivano anche e soprattutto per mettere a punto i movimenti prima di recarsi sul set, che nel caso di Odissea è sempre parecchio distante rispetto al "campo base" della produzione, in questo caso una passeggiata in salita di un'ora.

Le location di Odissea sono state presentate da Christopher Nolan Le location di Odissea sono state presentate da Christopher Nolan

La location a cui fa riferimento il video è quella italiana del Castello di Santa Caterina, sull'isola di Favignana: uno scenario particolarmente suggestivo, ma non l'unico che vedremo nella nuova pellicola diretta da Nolan.

Un film davvero ambizioso

Sebbene l'ultimo trailer di Odissea abbia fatto discutere per via delle prevedibili polemiche legate al (duplice) ruolo di Lupita Nyong'o nella trasposizione, immaginiamo che le critiche si spegneranno non appena partiranno le prime proiezioni.

Ci troviamo infatti di fronte a un progetto davvero ambizioso, una di quelle produzioni che probabilmente solo Christopher Nolan avrebbe potuto mettere in piedi e che si rifà a un poema antichissimo, qui rivisitato sotto alcuni aspetti per una migliore resa sul grande schermo.

#Cinema
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