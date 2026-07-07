Tom Holland racconta la sua Odissea in un video dietro le quinte

Tom Holland è protagonista del nuovo video dietro le quinte di Odissea, in cui l'attore interpreta il ruolo di Telemaco, figlio di Ulisse, alle prese con la difficile situazione di un regno finito sotto assedio dopo la scomparsa del re, suo padre.

Nelle sequenze iniziali Holland parla della complessa coreografia di un combattimento in cui il suo personaggio affronta Mentore: un duello che nell'opera di Omero non è presente, ma che Christopher Nolan potrebbe aver inserito al fine di adattare alcuni elementi narrativi del poemaa.

La cosa interesante è che le prove servivano anche e soprattutto per mettere a punto i movimenti prima di recarsi sul set, che nel caso di Odissea è sempre parecchio distante rispetto al "campo base" della produzione, in questo caso una passeggiata in salita di un'ora.

La location a cui fa riferimento il video è quella italiana del Castello di Santa Caterina, sull'isola di Favignana: uno scenario particolarmente suggestivo, ma non l'unico che vedremo nella nuova pellicola diretta da Nolan.