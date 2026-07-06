Piovono critiche sul nuovo trailer di Odissea, è il più disprezzato per Christopher Nolan

In base alle stime, pare che il rapporto di "dislike" per il trailer su YouTube sia di 80-83% rispetto ai "like", dimostrando una ricezione assolutamente negativa di questo nuovo video.

A dire il vero, a fronte dell'enorme aspettativa nei confronti del nuovo film, Odissea sembra aver attirato diverse critiche fin da subito, come è lecito aspettarsi dall'adattamento di un'opera classica di tali dimensioni, ma le critiche piovute con quest'ultimo trailer rappresentano una nuova vetta in questo ambito.

Odissea ha ricevuto in questi giorni un nuovo trailer, il " trailer ufficiale del countdown " che punta direttamente all'uscita del nuovo film di Christopher Nolan al cinema, ma qualcosa sembra non essere andato al meglio visto che risulta essere al centro di feroci critiche , con dislike da record che lo portano ad essere tranquillamente il più disprezzato di sempre per il regista in questione.

Peggio di Biancaneve (2025)

Con oltre 400.000 dislike a fronte di meno di un quarto di like, il nuovo trailer di Odissea ha superato in negativo altri esempi prodigiosi di disprezzo da parte del pubblico come il trailer di Biancaneve del 2025 da parte di Disney, tanto per dare un'idea della situazione.

Eppure, questo non sembra intaccare il potenziale successo al botteghino del film, considerando che le prenotazioni presso i cinema, in particolare per quanto riguarda il circuito IMAX, sono da record.

Le critiche sono geralmente distribuite su quasi ogni elemento del film che emerge dal trailer, ma si concentrano anche su alcuni elementi specifici che ricorrono nelle feroci disquisizioni da parte degli utenti online.

Ci si concentra in particolare sul duplice ruolo di Lupita Nyong'o, che interpreta contemporaneamente Elena di Troia e Clitennestra: la scelta risultava già controversa per le solite ragioni di "adesione all'originale", ma il fatto che svolta due ruoli amplifica ulteriormente la questione.

Allo stesso modo, anche Travis Scott nel ruolo di un aedo, un bardo della tradizione omerica, non è ovviamente passato sotto silenzio, innescando le consuete critiche che sfociano in sfumature anche decisamente razziste.

Non solo, altre argomentazioni possono risultare più profonde: l'uso di dialoghi dal parlato e dalle accezioni fortemente moderne e "americanizzate", dal modo di parlare alle espressioni utilizzate, può risultare alquanto fuori luogo, fino ad altre questioni su scenografie e costumi.

Nel frattempo, abbiamo visto che Odissea di Nolan ha il proprio videogioco ufficiale disponibile gratuitamente su PC, PS4/5, Xbox, mobile e VR.