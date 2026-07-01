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Odissea di Nolan ha il proprio videogioco ufficiale disponibile gratuitamente su PC, PS4/5, Xbox, mobile e VR

I film da sempre ottengono una versione videoludica per attirare il pubblico e ora i fan di Nolan possono giocare all'Odissea con un titolo ufficiale per computer, mobile e console.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/07/2026
Odisseo in Odissea di Nolan
Roblox
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Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan in arrivo il 16 luglio, è già vivibile in formato interattivo. È infatti stato pubblicato in formato completamente gratuito un videogioco chiamato The Odyssey: Defy the Gods, accessibile su PC, mobile, PlayStation, Xbox e anche Meta Quest.

Ovvero, è disponibile su tutte le console e computer sui quali è possibile giocare a Roblox, visto che The Odyssey: Defy the Gods è un gioco interno alla piattaforma.

Che gioco è The Odyssey: Defy the Gods

The Odyssey: Defy the Gods viene descritto ufficialmente in questo modo: "Sfida il destino. Fai rotta verso casa. Il companion ufficiale di Odissea di Christopher Nolan. Un'avventura di sopravvivenza e navigazione attraverso l'antico oceano. Raduna una ciurma, raziona le provviste e placa gli dei per ottenere il diritto a un passaggio sicuro."

L'immagine ufficiale di The Odyssey: Defy the Gods
L'immagine ufficiale di The Odyssey: Defy the Gods

L'opera è classificata 18+ per la presenza leggera di violenza ed elementi spaventosi. Il gameplay ruota attorno all'esplorazione di isole per trovare cibo, risorse e nuovi membri per l'equipaggio. Dobbiamo affrontare tempeste e risolvere enigmi; inoltre è possibile giocare anche con gli amici.

Odissea: la durata in minuti e ore è stata svelata, è uno dei film più lunghi di Nolan Odissea: la durata in minuti e ore è stata svelata, è uno dei film più lunghi di Nolan

Se vi stupisce che un film di Nolan venga pubblicizzato tramite i videogiochi, sappiate che non è la prima volta. Il secondo trailer di Tenet venne presentato in anteprima all'interno di Fortnite, nel maggio 2020, con tanto di intervista di Geoff Keighley alla star principale, John David Washington. Un mese dopo, Epic Games ha condotto una "sera al cinema" in Fortnite che permetteva di vedere alcuni film di Nolan in diretta.

Ricordiamo infine che le location di Odissea sono state presentate da Christopher Nolan.

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