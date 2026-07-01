Odissea di Nolan ha il proprio videogioco ufficiale disponibile gratuitamente su PC, PS4/5, Xbox, mobile e VR

Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan in arrivo il 16 luglio, è già vivibile in formato interattivo. È infatti stato pubblicato in formato completamente gratuito un videogioco chiamato The Odyssey: Defy the Gods, accessibile su PC, mobile, PlayStation, Xbox e anche Meta Quest.

Ovvero, è disponibile su tutte le console e computer sui quali è possibile giocare a Roblox, visto che The Odyssey: Defy the Gods è un gioco interno alla piattaforma.