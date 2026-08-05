Roblox perde 70 miliardi di valore di mercato e dà la colpa alla mancanza di giochi virali

Roblox ha perso il 70% del proprio valore di mercato - circa 70 miliardi di dollari - nell'arco degli ultimi 12 mesi. L'informazione arriva dopo la pubblicazione dei risultati finanziari del 31 luglio, che segnalano come la crescita della piattaforma sia sempre più lenta.

Gli altri problemi di Roblox

Secondo quanto indicato, gli utenti attivi a livello giornaliero sono calati a 123 milioni durante il Q2 dell'anno fiscale, rispetto ai 152 milioni del terzo trimestre del 2025. Inoltre, in termini di spesa degli utenti, c'è stata una crescita di solo l'8% anno su anno: precedentemente i valori erano molto più positivi.

"Attribuiamo l'imprevisto deficit di monetizzazione a uno spostamento del coinvolgimento, superiore alle attese, dai giochi virali del 2025 ad alta monetizzazione verso una combinazione di esperienze nuove ed evergreen con una monetizzazione oraria inferiore", ha dichiarato il CFO dell'azienda, Naveen K. Chopra.

"Questo cambiamento nel mix di fruizione è stato accentuato dalle modifiche al nostro algoritmo di raccomandazione, che ottimizza per la fidelizzazione a lungo termine e, di conseguenza, garantisce maggiore visibilità ai giochi a elevata retention a scapito della monetizzazione a breve termine". L'azienda ha inoltre rifiutato di fornire la guidance finanziaria per l'intero anno, segnalando un clima di incertezza su come si evolverà il resto del 2026.

La società di analisi e ricerca finanziaria Morningstar ha definito i risultati "terribili", affermando che quasi tutte le principali metriche di coinvolgimento e di spesa sono andate nella direzione sbagliata. Gli analisti hanno anche avvertito che la crescita a lungo termine di Roblox potrebbe diventare più difficile da mantenere se l'azienda continuerà a fare affidamento su successi virali imprevedibili per trainare l'attività dei giocatori.

Ricordiamo poi che sono state avviate due nuove cause contro Roblox per casi di adescamento di minori.