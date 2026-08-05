La diretta di Baldur's Gate 3 per l'anniversario è stata bloccata perché il gioco è troppo sexy

La senior communications developer Aoife Wilson di Larian Studios stava gestendo una diretta di Baldur's Gate 3 in occasione del terzo anniversario del videogioco. Nello specifico, stava eseguendo una partita "Dark Urge" su Twitch e su YouTube. Purtroppo però YouTube a un certo punto ha deciso che quanto mostrato non era appropriato.

Cosa è successo con la diretta di Baldur's Gate 3

La diretta può essere visualizzata su Twitch, come potete vedere qui sotto, mentre su YouTube il tutto è stato bloccato.

Come spiega scherzosamente Michael Douse, Publishing Director di Larian, "Baldur's Gate 3 è ora cancellato". La nota di YouTube messa in mostra nel tweet di Douse segnala: "La tua diretta 'Larian's Dark Urge Run: Claws' in onda il 5 agosto 2026 alle 12:46 PM è stata bloccata a causa di una violazione: nudità e comportamenti sessuali".

"Venire bannato il giorno del tuo compleanno è una cosa veramente forte", ha detto Douse in un secondo messaggio. Wilson ha invece replicato con un semplice "oopsie".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il tutto è stato colpa di una scena nel terzo atto del gioco, nella House of Hope, nella quale il personaggio di Wilson si "intrattiene" con un demone, Haarlep. La censura prevista non ha funzionato sul demone (mentre funzionava sul personaggio giocante) e Wilson ha applicato un adesivo a forma di D20 sullo schermo per bloccare il tutto, ma un po' troppo tardi. YouTube non ha gradito e ha bloccato la diretta.

Ricordiamo infine che Baldur's Gate 3 riceverà un prequel focalizzato su Astarion.