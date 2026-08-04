I giochi PlayStation Plus di agosto sono disponibili da oggi: come annunciato la settimana scorsa, si tratta di Dying Light 2: Stay Human, Big Walk e Signalis. Tutti gli abbonati al servizio Sony potranno scaricarli senza costi aggiuntivi.

Inserito nel catalogo con la nuova Reloaded Edition, che include alcuni contenuti extra in-game e tutti g li aggiornamenti anche tecnici pubblicati finora, Dying Light 2: Stay Human è il secondo capitolo della serie action survival firmata Techland.

Il gioco, ambientato vent'anni dopo gli eventi dell'originale Dying Light, ci catapulta in un mondo in cui il virus ha avuto la meglio e le città sono state devastate dall'invasione degli zombie; tutte a parte una, Villedor, ultimo baluardo della civiltà.

Al comando di Aiden Caldwell, uno scaltro pellegrino determinato a ritrovare la sua sorella perduta, ci troveremo a dover affrontare i conflitti tra fazioni che dominano la città oltre alla minaccia delle orde di non-morti pronti ad azzannarci.