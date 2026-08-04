I giochi PlayStation Plus di agosto sono disponibili da oggi: come annunciato la settimana scorsa, si tratta di Dying Light 2: Stay Human, Big Walk e Signalis. Tutti gli abbonati al servizio Sony potranno scaricarli senza costi aggiuntivi.
Inserito nel catalogo con la nuova Reloaded Edition, che include alcuni contenuti extra in-game e tutti g li aggiornamenti anche tecnici pubblicati finora, Dying Light 2: Stay Human è il secondo capitolo della serie action survival firmata Techland.
Il gioco, ambientato vent'anni dopo gli eventi dell'originale Dying Light, ci catapulta in un mondo in cui il virus ha avuto la meglio e le città sono state devastate dall'invasione degli zombie; tutte a parte una, Villedor, ultimo baluardo della civiltà.
Al comando di Aiden Caldwell, uno scaltro pellegrino determinato a ritrovare la sua sorella perduta, ci troveremo a dover affrontare i conflitti tra fazioni che dominano la città oltre alla minaccia delle orde di non-morti pronti ad azzannarci.
Big Walk e Signalis
Al debutto oggi, direttamente nel catalogo di PlayStation Plus, Big Walk è un'avventura a base cooperativa in cui comunicazione e lavoro di squadra sono al centro dell'esperienza e i giocatori devono collaborare per risolvere sfide ed enigmi.
Uno degli elementi più originali del gioco è il sistema di chat vocale in prossimità: le voci si affievoliscono con la distanza, vengono attutite dai muri, risuonano nei corridoi e possono essere trasmesse attraverso i walkie-talkie, rendendo la comunicazione parte integrante del gameplay.
Completa la line-up di agosto Signalis, un survival horror ambientato in un futuro distopico, in cui l'umanità ha colonizzato il Sistema Solare ma vive sotto il controllo di un regime totalitario e violento, che gestisce la popolazione anche tramite l'uso di androidi.
Al comando proprio di uno di questi esseri sintetici, chiamati Replika, ci ritroveremo su di un pianeta gelido e sconosciuto, abitato da forme di vita ostili, e dovremo fare del nostro meglio per scoprire la verità dietro questo luogo remoto.