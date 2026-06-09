Big Walk ha una data di uscita, arriverà anche su Nintendo Switch 2

House House ha annunciato la data di uscita di Big Walk: il gioco sarà disponibile a partire dal 4 agosto su PC, PS5 e Nintendo Switch 2, scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati a PlayStation Plus.

La nuova, folle avventura realizzata dagli autori di Untitled Goose Game ci vedrà intenti a collaborare e comunicare con altri giocatori, da due a dodici, mentre esploriamo un ampio open world ricco di enigmi, sfide e segreti da scoprire.

Per avanzare nel gioco sarà necessario orientarsi all'interno dell'ambiente, condividere informazioni e coordinare le proprie azioni utilizzando una varietà di strumenti e sistemi di comunicazione, su tutti il sofisticato sistema di chat vocale di prossimità.

Quando parlare non sarà possibile, i partecipanti potranno affidarsi al linguaggio del corpo grazie a una varietà di gesti e movimenti che potremo sfruttare per segnalare ai nostri compagni punti di interesse e altro.