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Big Walk ha una data di uscita, arriverà anche su Nintendo Switch 2

House House ha annunciato con un trailer la data di uscita di Big Walk, che a quanto pare approderà su PC, PS5 e Nintendo Switch 2: ecco quando.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/06/2026
Uno dei personaggi di Big Walk

House House ha annunciato la data di uscita di Big Walk: il gioco sarà disponibile a partire dal 4 agosto su PC, PS5 e Nintendo Switch 2, scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati a PlayStation Plus.

La nuova, folle avventura realizzata dagli autori di Untitled Goose Game ci vedrà intenti a collaborare e comunicare con altri giocatori, da due a dodici, mentre esploriamo un ampio open world ricco di enigmi, sfide e segreti da scoprire.

Per avanzare nel gioco sarà necessario orientarsi all'interno dell'ambiente, condividere informazioni e coordinare le proprie azioni utilizzando una varietà di strumenti e sistemi di comunicazione, su tutti il sofisticato sistema di chat vocale di prossimità.

Big Walk, pubblicato il trailer del nuovo gioco degli autori di Untitled Goose Game Big Walk, pubblicato il trailer del nuovo gioco degli autori di Untitled Goose Game

Quando parlare non sarà possibile, i partecipanti potranno affidarsi al linguaggio del corpo grazie a una varietà di gesti e movimenti che potremo sfruttare per segnalare ai nostri compagni punti di interesse e altro.

Un nuovo fenomeno?

Come ricorderete, Untitled Goose Game ha venduto più di un milione di copie al lancio, rivelandosi come una delle più interessanti e bizzarre sorprese degli ultimi anni, e sembra che Big Walk possa contare su di un ascendente simile: sarà un nuovo fenomeno?

Gli sviluppatori puntano infatti a creare qualcosa di più di un semplice hub sociale, un'avventura cooperativa vera e propria che andrà vissuta dall'inizio alla fine insieme a un gruppo di amici disposti ad affrontare questo strano e divertente viaggio insieme.

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