Big Walk, pubblicato il trailer del nuovo gioco degli autori di Untitled Goose Game

House House, il team di Melbourne diventato celebre con Untitled Goose Game, ha mostrato durante il Day of the Devs 2025 un nuovo video di Big Walk , gioco cooperativo multiplayer presentato agli scorsi The Game Awards e che pone al centro dell'esperienza la comunicazione e il lavoro di squadra. Pubblicato da Panic, Big Walk si allontana in maniera significativa dal precedente gioco dello studio, abbracciando completamente la dimensione sociale attraverso la chat vocale e l'interazione di gruppo, senza però abbandonare del tutto la personalità buffa e demenziale che aveva Untitled Goose Game.

Come funziona Big Walk

Per stessa ammissione degli sviluppatori (che durante la presentazione hanno parlato attraverso i simpatici avatar del gioco) Big Walk si presenta come un'esperienza difficile da classificare nei canoni tradizionali, e ruota interamente attorno a due attività fondamentali: parlare e camminare. Un esempio è rappresentato dalla chat vocale di prossimità, sviluppata dal team per risultare naturale e divertente in ogni situazione. La voce dei giocatori cambia dinamicamente in base alla distanza e all'ambiente: suonerà diversa se si parla da vicino, da lontano, all'interno di una grotta e attraverso un walkie-talkie; provate a parlare dietro a un vetro insonorizzato, e ovviamente i vostri amici dall'altro lato non riusciranno a sentirvi. Quando la comunicazione vocale non sarà possibile, i giocatori dovranno ricorrere a gesti, segnali e strumenti alternativi per restare in contatto con il proprio gruppo: durante la presentazione si è visto ad esempio un giocatore scrivere su una lavagna (visibile attraverso i binocoli dei compagni) oppure un altro ricorrere a un razzo di segnalazione.

Il gioco permette infatti ai compagni di squadra di separarsi per un po' ed esplorare individualmente il mondo, ma quanto questo accade diventa ovviamente più complicato comunicare con gli altri, e per evitare di perdersi i giocatori dovranno utilizzare in maniera creativa gli strumenti messi a disposizione dal gioco per ricongiungersi al gruppo, come un megafono, fuochi d'artificio o il già citato walkie-talkie.

Per garantire l'accessibilità a tutti i giocatori, House House ha implementato poi anche un sistema di chat testuale di prossimità che permette di partecipare all'esperienza senza utilizzare la comunicazione vocale. L'ambientazione di Big Walk è costituita da un mondo aperto ricco di contenuti da scoprire, ma ovviamente non ci si limita a gironzolare ed esplorare a caso. Nei video sono state infatti mostrate alcune delle sfide e degli enigmi, tutti progettati attorno al concetto di lavoro di squadra. Bisogna ad esempio indovinare codici segreti attraverso i gesti degli altri giocatori, affrontare sequenze di platforming o attività sportive imprevedibili e creative: in un momento del trailer, per esempio, tutti i compagni hanno creato una torre umana per lanciare una palla in un canestro altissimo.

Come sottolineato dagli sviluppatori di House House, l'obiettivo è celebrare "la gioia di arrangiarsi insieme", trasformando ogni ostacolo in un'opportunità di collaborazione e divertimento. Una parte importante dell'esperienza sarà ovviamente quella di pura socializzazione e relax, con i giocatori che possono sedersi a guardare il tramonto e chiacchierare, ballare assieme o "trollare" un po': a un certo punto, un membro del gruppo ha rubato i binocoli del compagno e li ha gettati in mare, prima di sentirsi in colpa e chiedergli scusa. Questi momenti spontanei rappresenteranno secondo House House la vera magia del gioco, quando ci si dimentica delle sfide e degli obiettivi da portare a termine e ci si dedica a qualcosa di totalmente diverso.

L'uscita di Big Walk è attualmente fissata per il 2026 su PC e console.