Dune: Awakening si mostra con il trailer di lancio al Summer Game Fest 2025

Come da tradizione per questo genere di produzioni, si passa dalle mansioni più semplici allo sviluppo di tecnologie sofisticate , che ci porteranno alla costruzione di basi e al commercio di beni preziosi, passando per le alleanze e gli inevitabili scontri.

Nella forma di un MMO ricco di elementi survival , Dune: Awakening ci vedrà esplorare scenari inospitali, raccogliere risorse e combattere per la nostra vita, cercando di sopravvivere un giorno dopo l'altro e facendo attenzione alle numerose insidie di un mondo che non perdona.

Pubblicato durante il Summer Game Fest 2025, il trailer di lancio di Dune: Awakening svela le origini del conflitto che fa da base narrativa al titolo sviluppato da Funcom, che parte dai romanzi di Frank Herbert per raccontare una storia in realtà inedita.

La storia di un tradimento

Come anticipato nel trailer della storia di Dune: Awakening, anche il nuovo video si sofferma sui risvolti narrativi e racconta in immagini le vicende di due personaggi dapprima alleati e poi nemici per via di un tradimento impossibile da perdonare.

Insomma, ci troviamo di fronte a un progetto davvero ambizioso, che punta ad adattare in maniera efficace le storie di Herbert e soprattutto la sua affascinante lore alle esigenze di una trama inedita, che si pone come una sorta di "what if?" rispetto agli eventi che conosciamo.