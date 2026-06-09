The Legend of Zelda: Ocarina of Time è stato annunciato per Nintendo Switch 2

Il Nintendo Direct di oggi è stato chiuso alla grande con l'annuncio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2: il tanto chiacchierato remake del classico del 1998 farà il proprio debutto sulla nuova console ibrida nel corso del 2026.

Per il momento i dettagli sono pochi e il breve teaser si limita a offrire un primo sguardo a Link, ma è chiaro che ci troviamo di fronte a un progetto che gli appassionati attendevano da tempo e che speravano appunto venisse annunciato durante l'evento di oggi.

Pubblicato come detto nel 1998 per Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time è considerato uno dei videogiochi più importanti di sempre, capace di segnare il debutto della saga nelle tre dimensioni e di introdurre meccaniche e concetti che ancora oggi vengono utilizzati negli action adventure.

Diretto da Shigeru Miyamoto, questo capitolo di The Legend of Zelda vedeva un giovane Link alle prese con una missione che avrebbe determinato il destino di Hyrule, minacciata dal malvagio Ganondorf.