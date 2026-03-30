Nintendo sarebbe furiosa per le fughe di notizie sul remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Secondo l'ex senior PR manager di Nintendo , Kit Ellis l'azienda sarebbe "assolutamente furiosa" per la massiccia fuga di notizie della scorsa settimana, che ha fatto parlare di tanti titoli non ancora annunciati, tra cui anche un remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time . Ellis, noto anche per aver condotto una trasmissione ufficiale della compagnia giapponese per alcuni anni insieme alla sua compagna Krysta, ritiene che quanto accaduto avrà forti ripercussioni all'interno della compagnia.

Per la precisione, oltre al già citato remake, le voci hanno riguardato la presunta esistenza di conversioni di Devil May Cry 5, Hell is Us e Clive Barker's Hellraiser: Revival per Nintendo Switch 2, cui vanno aggiunte le informazioni fornite dall'informatore Nate the Hate, che ha fornito dettagli su Mario e Zelda, su un nuovo Star Fox, su Fire Emblem: Fortune's Weave, Splatoon Raiders e Rhythm Heaven Groove.

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Ellis ha commentato duramente la situazione, sottolineando su Twitter che "Nintendo ha un enorme problema con le fughe di notizie che non sembra riuscire a risolvere". Nel video di approfondimento allegato al post ha aggiunto: "Posso assicurarvi che Nintendo è assolutamente furiosa". Secondo l'ex manager, il caso di Nate the Hate è particolarmente rilevante perché non si tratta di indiscrezioni vaghe o ravvicinate a un evento, ma di una vera e propria anticipazione dell'intera line-up futura dell'azienda.

Ellis ha evidenziato come, per una compagnia come Nintendo, il cui marketing si basa in gran parte sull'effetto sorpresa, si tratti di un problema serio. A suo avviso, il controllo delle fughe di notizie potrebbe diventare "una priorità importante", anche perché tali leak potrebbero avere ripercussioni economiche forti, influenzando persino il valore delle azioni in caso di reazioni da parte degli investitori.