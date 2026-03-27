Un remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time sarebbe in arrivo su Nintendo Switch 2 quest'anno

L'indiscrezione è stata lanciata dal noto insider Nate the Hate, che nelle scorse ore ha suggerito anche i lavori su un nuovo gioco della serie Star Fox . A rafforzare la voce ci pensa la testata VGC , che afferma di aver sentito conferme simili da proprie fonti. Come sempre, però, il consiglio è di prendere tutto con la dovuta cautela in attesa di eventuali annunci ufficiali.

Lancio nella seconda metà del 2026 per festeggiare i 40 anni della serie?

Nel suo ultimo podcast, Nate ha spiegato che difficilmente nel 2026 vedremo un nuovo Mario 3D, atteso invece per il 2027. Al suo posto, nei piani di Nintendo ci sarebbe proprio un rifacimento dell'indimenticabile Ocarina of Time, con uscita prevista nella seconda metà del 2026.

Link con l'Ocarina del Tempo

"Un gioco che non uscirà durante le festività del 2026 è il nuovo 3D Mario. Il lancio è previsto per il 2027" ha dichiarato Nate. "Ma c'è un altro anniversario quest'anno, quello di The Legend of Zelda... quello che posso anticiparvi oggi è che nella seconda metà del 2026, in prossimità delle festività, arriverà un remake di Ocarina of Time per Switch 2."

The Legend of Zelda: Ocarina of Time debuttò su Nintendo 64 nel 1998 ed è tuttora considerato uno dei capitoli più amati della saga. Nel 2011 arrivò un primo remake per Nintendo 3DS, ma un rifacimento completo pensato per una console moderna come Switch 2 potrebbe conquistare sia i fan storici sia i nuovi giocatori. L'operazione avrebbe anche una forte logica commerciale: nel maggio 2027 è previsto l'arrivo del film live action di The Legend of Zelda, e un remake di questo calibro contribuirebbe a mantenere alta l'attenzione sul brand nel periodo precedente alle celebrazioni del quarantesimo anniversario.

Quando potrebbe arrivare l'annuncio? Secondo Nate the Hate, Nintendo non terrà un Direct di grande portata almeno fino a giugno, quindi non nei prossimi mesi. Nel frattempo, la compagnia dovrebbe affidarsi ai propri canali social per annunci minori, come nuovi trailer di Splatoon Raiders, Fire Emblem Fortune's Weave e altri progetti non ancora confermati ma molto chiacchierati, tra cui le presunte Switch 2 Edition di Pikmin 4 e Xenoblade Chronicles 2.