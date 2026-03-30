Oltre al remake di Ocarina of Time, voci parlano anche di un Nintendo Switch 2 in edizione limitata a tema Zelda

Le voci sull'esistenza di un remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time si fanno sempre più insistenti, con l'informatore Shpeshal Nick che ha aggiunto un dettaglio interessante, sempre se confermato: oltre al gioco, nel corso del 2026 dovrebbe uscire anche un'edizione speciale di Nintendo Switch 2 a tema , che sarebbe perfetta per festeggiare il 50° anniversario della serie.

Le voci si moltiplicano

L'informatore ha ripreso un suo vecchio post dedicato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, commentandolo: "da quanto mi è stato riferito, avremo una console Switch 2 in edizione limitata a tema Zelda. Non sono sicuro se il gioco sarà incluso o meno."

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Le parole di Shpeshal Nick arrivano dopo quelle di un altro informatore, Nate the Hate, che aveva anticipato qualche giorno fa: "Un gioco che non uscirà durante le festività del 2026 è il nuovo 3D Mario. Il lancio è previsto per il 2027. Ma c'è un altro anniversario quest'anno, quello di The Legend of Zelda... quello che posso anticiparvi oggi è che nella seconda metà del 2026, in prossimità delle festività, arriverà un remake di Ocarina of Time per Switch 2."

Insomma, Nintendo avrebbe mantenuto un profilo basso su Zelda nella prima metà dell'anno, per concentrare i festeggiamenti nella seconda, sempre che tutte queste voci si rivelino fondate. L'attesa è quindi per un Direct dedicato alla serie, in cui vengano inserite tutte le eventuali iniziative, comprese quelle qui riportate.

Chiaramente, prendete il tutto con le dovute cautele, perché per ora non c'è niente di certo. Rimaniamo in attesa di Nintendo.