Crimson Desert: come aprire lo scrigno del Maniero della Collina e ottenere la Collana del Santo

Durante le prime ore di gioco in Crimson Desert potreste imbattervi in uno scrigno nel Maniero della Collina che richiede di risolvere un puzzle con dei cilindri: è probabilmente uno dei primissimi enigmi dell'avventura con cui dovrete fare i conti.
La soluzione non è particolarmente complessa, ma senza indicazioni rischiate di perdere diversi minuti a tentoni. Vale la pena risolverlo: in ricompensa otterrete la Collana del Santo, un accessorio molto utile, soprattutto nelle fasi iniziali.
Requisiti
Prima di tutto vi consigliamo caldamente di procurarvi una Maschera, oggetto indispensabile per rubare. Potete anche risolvere il puzzle senza, ma non potrete raccogliere il contenuto dello scrigno: una situazione tanto comica quanto frustrante. Esistono vari modi per ottenere questo "strumento del mestiere", che abbiamo spiegato nella nostra guida su come rubare in Crimson Desert.
Un altro suggerimento, non obbligatorio al 100%, ma che vi risparmierà molte scocciature, è indossare degli abiti da hernadiano. In questo modo le guardie vi lasceranno entrare nel cortile del maniero senza problemi. Potete comprarli, rubarli o, più semplicemente, ottenerli gratuitamente durante una delle prime missioni principali del "Capitolo 1: Prove di Gentilezza", "Fatti, non parole". Vi basterà aiutare la coppia in difficoltà pulendo il camino con la scopa per ricevere la ricompensa. Una volta equipaggiati, questi abiti vi permetteranno di accedere a diverse zone riservate di Hernand, incluso il Maniero della Collina.
Come risolvere il puzzle dello scrigno del Maniero della Collina
Con Maschera e abiti adeguati, dirigetevi nel cortile del Maniero della Collina (vedi la mappa qui sotto). Arrampicatevi sul lato dell'edificio ed entrate dalla finestra indicata nell'immagine, tranquilli nessuno vi dirà nulla.
All'interno troverete una stanza piena di refurtiva, incluso lo scrigno in questione. Interagendo con esso vedrete un pannello raffigurante una catena montuosa sotto un cielo notturno (l'immagine di copertina). Sotto l'immagine ci sono cinque cilindri, ognuno con un disco rotante alla base, e sulla destra una manopola da premere.
L'obiettivo è regolare l'altezza dei cilindri ruotando i dischi verso il basso. Una volta impostata la combinazione corretta, premete la manopola per aprire la cassaforte. Di seguito la soluzione, da sinistra verso destra:
- Primo disco: 2 scatti
- Secondo disco: 3 scatti
- Terzo disco: 4 scatti
- Quarto disco: 5 scatti
- Quinto disco: 5 scatti
Tenete presente che quando parliamo di uno "scatto" non corrisponde a un semplice click del tasto direzionale del controller: dovete tenere premuto il pulsante finché la parte piatta del disco non si posiziona perfettamente in verticale. Se sbagliate combinazione o volete resettare un disco, potete riportarlo alla posizione neutrale facendolo scorrere verso l'alto finché il meccanismo non si blocca.
Una volta risolto l'enigma potrete mettere le mani sulla vostra ricompensa, la Collana del santo. Questo accessorio aumenta la difesa di 5 e attività Vitalità premendo L2+R2 / LT+RT. Utile nelle fasi iniziali e, anche se non dovesse interessarvi, potrete comunque venderlo per un bel gruzzolo.