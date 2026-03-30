Apple starebbe lavorando al primo iMac con display OLED: debutto entro il 2029, secondo indiscrezioni

Oltre a numerosi dispositivi Apple, anche gli iMac dovrebbero presto accogliere la tecnologia OLED , segnando un passo importante per i display desktop. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Apple avrebbe già chiesto a Samsung Display, LG Display e altri fornitori di produrre dei campioni da 24 pollici per un futuro modello di iMac. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite. Nel frattempo, vediamo i dettagli.

In arrivo i primi iMac OLED

Le indiscrezioni sono state riportate da ZDNet Korea, secondo cui Apple avrebbe intenzione di lavorare a nuovi modelli iMac dotati di display OLED con luminosità maggiore. Come vi abbiamo anticipato, pare che l'azienda abbia già chiesto alcuni campioni da 24 pollici, quindi si tratterebbe del display OLED più grande di Apple e sarebbe una novità molto interessante.

Entrando nei dettagli, Apple avrebbe richiesto pannelli OLED con una luminosità di 600 nit e circa 218 pixel per pollice (PPI). Ricordiamo che l'attuale iMac ha un display LCD da 24 pollici con luminosità di 500 nit e 218 PPI. Samsung Display dovrebbe produrre campioni da 220 PPI sulle linee di produzione QD-OLED e dovrebbero essere spediti nella seconda metà del 2026.

Apple iMac

Anche LG Display dovrebbe fornire dei campioni. Si parla anche del possibile utilizzo di un design a cinque strati (invece dei pannelli W-OLED a 4 strati già esistenti) per una maggiore luminosità, oltre allo sviluppo della tecnologia "eLEAP" che elimina la necessità delle FMM (Fine Metal Masks), generalmente usate per definire la disposizione dei materiali organici luminosi nei pixel del display.

In sintesi, questo tipo di tecnologia sfrutta una tecnica avanzata che consente di ottenere pixel più uniformi, migliorando luminosità e precisione dei colori. Tuttavia, è un processo complesso e costoso.