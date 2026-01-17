Display OLED in arrivo su cinque prodotti Apple entro il 2028

Apple sembra essere al lavoro su una serie di nuovi prodotti che dovrebbero portare diverse novità. Tra le indiscrezioni più recenti, si parla di nuovi MacBook in arrivo entro quest'anno , anche se si tratta ancora di voci da confermare. Non è da escludere nemmeno l'annuncio di un nuovo Studio Display, dopo che qualche giorno fa un monitor inedito con numero di modello A3350 è comparso in un database normativo cinese. Tra i protagonisti assoluti figurano poi gli smartphone della linea iPhone 18, insieme al primissimo pieghevole dell'azienda di Cupertino.

I prodotti aggiornati con display OLED

Secondo DigiTimes, Apple ha in programma di aggiornare MacBook Pro, iPad mini, iPad Air, iMac e MacBook Air con display OLED tra il 2026 e il 2028. Chiaramente si tratta ancora di indiscrezioni, quindi vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze, in attesa di conferme ufficiali. Facciamo quindi un riepilogo di tutti gli aggiornamenti emersi finora, come riportato dalle principali fonti del settore.

Mark Gurman di Bloomberg ha già svelato indizi simili in passato, riferendosi in particolar modo all'iPad mini e al MacBook Pro. Quest'anno dovrebbe essere presentato un nuovo iPad Air, ma Gurman prevede l'introduzione del display OLED intorno al 2027 e non prima. Il mese scorso, invece, la testata sudcoreana The Elec ha riportato che Apple sta pianificando l'uscita di un iMac da 24" con display OLED nel 2027 o 2028.

iPad Air

In breve, ecco quali dispositivi accoglieranno i display OLED e soprattutto quando: