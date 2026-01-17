Display OLED in arrivo su cinque prodotti Apple entro il 2028

Apple sembra essere al lavoro su una serie di nuovi prodotti che dovrebbero portare diverse novità. Tra le indiscrezioni più recenti, si parla di nuovi MacBook in arrivo entro quest'anno, anche se si tratta ancora di voci da confermare. Non è da escludere nemmeno l'annuncio di un nuovo Studio Display, dopo che qualche giorno fa un monitor inedito con numero di modello A3350 è comparso in un database normativo cinese. Tra i protagonisti assoluti figurano poi gli smartphone della linea iPhone 18, insieme al primissimo pieghevole dell'azienda di Cupertino.
Tuttavia, alcuni prodotti potrebbero beneficiare della tecnologia OLED. Quest'ultima garantirebbe neri più profondi e contrasti più vivi, oltre a segnare un ulteriore passo avanti per quanto concerne la qualità dei dispositivi. Vediamo quindi i prodotti che dovrebbero introdurre questa novità.
I prodotti aggiornati con display OLED
Secondo DigiTimes, Apple ha in programma di aggiornare MacBook Pro, iPad mini, iPad Air, iMac e MacBook Air con display OLED tra il 2026 e il 2028. Chiaramente si tratta ancora di indiscrezioni, quindi vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze, in attesa di conferme ufficiali. Facciamo quindi un riepilogo di tutti gli aggiornamenti emersi finora, come riportato dalle principali fonti del settore.
Mark Gurman di Bloomberg ha già svelato indizi simili in passato, riferendosi in particolar modo all'iPad mini e al MacBook Pro. Quest'anno dovrebbe essere presentato un nuovo iPad Air, ma Gurman prevede l'introduzione del display OLED intorno al 2027 e non prima. Il mese scorso, invece, la testata sudcoreana The Elec ha riportato che Apple sta pianificando l'uscita di un iMac da 24" con display OLED nel 2027 o 2028.
In breve, ecco quali dispositivi accoglieranno i display OLED e soprattutto quando:
- iPad mini: 2026
- MacBook Pro: fine 2026 o 2027
- iPad Air: 2027
- iMac: 2027 o 2028
- MacBook Air: 2028
Apple in prima fila per i pannelli AMOLED Gen 8.6 di Samsung
Nel frattempo, Samsung ha avviato la produzione di campioni AMOLED suggerendo una possibile accelerazione della tabella di marcia, con Apple che funge da prima cliente.
Le due aziende avrebbero siglato un accordo di fornitura esclusivo proprio per i pannelli del futuro MacBook Pro, sia nella versione da 14" che da 16". Si tratterebbe di un passo avanti significativo per l'azienda di Cupertino, dato che finora ha continuato a utilizzare tecnologie LCD avanzate.