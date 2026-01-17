Galaxy S26, un documento di Samsung svela la lineup ufficiale: ecco quali modelli usciranno

Negli ultimi mesi si è creata una certa confusione attorno alla lineup ufficiale della serie Galaxy S26. Dopo alcune indiscrezioni sul modello base rinominato S26 Pro e un possibile S26 Edge che avrebbe sostituito il modello Plus, successivamente cancellato, stavolta Samsung ha indirettamente confermato quali modelli arriveranno. Ecco quali smartphone potremo aspettarci con certezza.

Quali Galaxy S26 usciranno? Come anticipato, le informazioni sono state confermate da Samsung stessa, grazie a un documento PDF individuato da SamMobile. Questo file contiene dettagli legati alle promozioni dei dispositivi e non lasciano alcun dubbio. Prima di tutto, è ormai chiaro che il modello base non verrà rinominato Galaxy S26 Pro. Inoltre, il Galaxy S26 Edge è assente, ma non è escluso che possa arrivare nel corso dell'anno. Riportiamo di seguito l'immagine con gli smartphone inclusi nella lista. Il documento di Samsung (Fonte: SamMobile) Ricordiamo che i prossimi S26 dovrebbero essere dotati di chip Snapdragon o Exynos in base al mercato, con il modello base che dovrebbe avere una batteria da 4.300 mAh, a differenza del Plus che potrebbe avere una batteria con capacità di 4.900 mAh. Il comparto fotografico non dovrebbe introdurre novità particolarmente significative, se non qualche piccola modifica come nel caso del Galaxy S26 Ultra, con una configurazione della fotocamera posteriore leggermente aggiornata. Inoltre, dovrebbe montare un processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e una batteria da 5.000 mAh. Samsung Galaxy S26 Ultra: nuovo leak mostra design e fotocamere nei dettagli Chiaramente quest'ultimo modello è tra i protagonisti più interessanti, quindi non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per saperne di più. Il Galaxy S26 Plus, invece, sembra destinato ad essere il dispositivo meno aggiornato dell'intera gamma: nemmeno il display dovrebbe introdurre novità sostanziali, anzi, dovrebbe adottare lo stesso OLED utilizzato sull'S25 Plus.