Samsung Galaxy S26, mancano ancora due mesi all'uscita ufficiale dei nuovi smartphone

Come alcuni di voi sapranno, i nuovi smartphone della serie Galaxy S26 saranno presentati solo a fine febbraio. Ciò significa che la disponibilità effettiva slitterà, con le vendite che partiranno a marzo. Alcune indiscrezioni recenti sembrano confermare tutto ciò, con l'evento Unpacked che dovrebbe tenersi il prossimo 25 febbraio 2026. Vediamo quale sarà la data di uscita nei negozi.

Quando usciranno i Galaxy S26?

Come anticipato, l'evento di presentazione anticiperà quello che sarà poi il debutto commerciale effettivo. I nuovi smartphone della serie Galaxy S26, quindi S26, 26+ e S26 Ultra, saranno presentati al pubblico il 25 febbraio 2026 (intorno alle 19:00), mentre l'11 marzo 2026 sarà la data di uscita effettiva. A riportare queste informazioni è Dealabs, riferendosi in particolare alla Francia, ma dovrebbero interessare anche l'Italia.

Un render del Galaxy S26 Ultra

In ogni caso, ricordiamo che la serie Galaxy S25 è arrivata il 7 febbraio 2025, mentre l'S24 ha fatto il suo debutto sugli scaffali addirittura il 31 gennaio 2024, quindi l'11 marzo è la data di uscita più tardiva degli ultimi anni, a differenza dell'S9 che è arrivato il 16 marzo 2018.

I piani di Samsung hanno subito diversi cambiamenti negli ultimi mesi, con la strategia che è stata completamente rivista. Basti pensare che inizialmente era previsto un modello Ultra standard affiancato da un S26 Pro e dall'S26 Edge.