Samsung Galaxy S26, mancano ancora due mesi all'uscita ufficiale dei nuovi smartphone

I Samsung Galaxy S26 dovrebbero essere presentati a fine febbraio 2026, ma la disponibilità effettiva nei negozi potrebbe arrivare settimane dopo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/01/2026
Galaxy S26 (immagine puramente indicativa)

Come alcuni di voi sapranno, i nuovi smartphone della serie Galaxy S26 saranno presentati solo a fine febbraio. Ciò significa che la disponibilità effettiva slitterà, con le vendite che partiranno a marzo. Alcune indiscrezioni recenti sembrano confermare tutto ciò, con l'evento Unpacked che dovrebbe tenersi il prossimo 25 febbraio 2026. Vediamo quale sarà la data di uscita nei negozi.

Quando usciranno i Galaxy S26?

Come anticipato, l'evento di presentazione anticiperà quello che sarà poi il debutto commerciale effettivo. I nuovi smartphone della serie Galaxy S26, quindi S26, 26+ e S26 Ultra, saranno presentati al pubblico il 25 febbraio 2026 (intorno alle 19:00), mentre l'11 marzo 2026 sarà la data di uscita effettiva. A riportare queste informazioni è Dealabs, riferendosi in particolare alla Francia, ma dovrebbero interessare anche l'Italia.

Un render del Galaxy S26 Ultra
Un render del Galaxy S26 Ultra

In ogni caso, ricordiamo che la serie Galaxy S25 è arrivata il 7 febbraio 2025, mentre l'S24 ha fatto il suo debutto sugli scaffali addirittura il 31 gennaio 2024, quindi l'11 marzo è la data di uscita più tardiva degli ultimi anni, a differenza dell'S9 che è arrivato il 16 marzo 2018.

I piani di Samsung hanno subito diversi cambiamenti negli ultimi mesi, con la strategia che è stata completamente rivista. Basti pensare che inizialmente era previsto un modello Ultra standard affiancato da un S26 Pro e dall'S26 Edge.

Le principali novità

Prima di tutto, l'intera serie dovrebbe supportare la ricarica cablata fino a 60 W e la ricarica wireless a 25 W. Il protagonista assoluto sarà sicuramente il Galaxy S26 Ultra, che dovrebbe adottare una batteria da 5.000 mAh, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm (Exynos 2600 per Galaxy S26 e S26+ in alcuni mercati), e comparto fotografico simile a quello della generazione precedente, con un sensore principale da 200 MP, doppio teleobiettivo e ultra-grandangolare da 50 MP.

Secondo quanto riportato da Financial News in Corea del Sud, Samsung avrebbe intenzione di aumentare i prezzi con rincari tra 30 e 60 dollari, ma al momento non sappiamo ancora se l'Italia sia coinvolta o meno.

