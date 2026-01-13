L’Exynos 2600 è stato ottimizzato con boost dell’8% per il Galaxy Unpacked: Samsung prende le misure in vista dell'S26

Il miglioramento più impressionante è stato registrato nel benchmark "Particle Physics", con un aumento del 61% , seguito da un +51% nell'Edge Detection . Questi dati arrivano a sorpresa, considerando che l'Exynos 2600 è generalmente considerato leggermente inferiore allo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Samsung sta ultimando le ottimizzazioni per il suo primo chipset a 2nm GAA, l'Exynos 2600, in vista del Galaxy Unpacked previsto per il 25 febbraio . Secondo i dati più recenti, la GPU Xclipse 960 integrata nel SoC ha ottenuto un incremento dell'8% nelle prestazioni complessive rispetto ai test precedenti.

L'Exynos 2600 si avvicina sempre di più allo Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Gli ultimi aggiornamenti riducono il divario di prestazioni dal 21% al 12%, avvicinando il SoC Samsung al top dei chipset Android. I test sono stati condotti con l'API Vulkan in Geekbench 6, con la GPU che ha raggiunto un punteggio di 24.726 punti, rispetto ai 22.829 punti di settembre 2025. Il punteggio OpenCL, invece, non ha mostrato miglioramenti.

Oltre alla GPU, anche le velocità di clock della CPU sono state aumentate del 12%, migliorando le prestazioni sia in single-core sia in multi-core. Questo aggiornamento rende l'Exynos 2600 più competitivo e pronto a supportare al meglio i nuovi modelli Galaxy S26, inclusi i variant Ultra e Plus, attesi con volumi di produzione significativi.