Nobody Saves the World è in promozione su Instant Gaming: goditi un ottimo dungeon-crawler ad un prezzo bassismo

Su Instant Gaming, oggi, è presente una promo davvero irrinunciabile per chi è alla ricerca di un titolo da recuperare. L'offerta prevede uno sconto attivo dell'82% su Nobody Saves the World che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 5,47€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Nobody Saves the World punta su varietà, sperimentazione e ritmo serrato. L'avventura può essere affrontata in solitaria oppure in modalità cooperativa, permettendo a due giocatori di esplorare insieme il mondo di gioco. Il protagonista è Nobody, un personaggio privo di identità iniziale, armato di una misteriosa bacchetta capace di trasformarlo in ben 18 forme differenti.
Ulteriori dettagli sul gioco
Ogni forma dispone all'inizio di due abilità di base, ma progredendo nell'avventura è possibile sbloccare nuove capacità. Ciascuna trasformazione presenta statistiche e attributi unici, incoraggiando il giocatore a sperimentare stili di combattimento diversi. Il cuore del sistema di gioco risiede nella possibilità di combinare abilità appartenenti a forme differenti.
L'esplorazione si svolge in un mondo aperto e in dungeon generati proceduralmente, dove è necessario completare missioni e obiettivi per ottenere esperienza e Stelle, la valuta usata per sbloccare i dungeon leggendari. Queste aree sono ricche di nemici, trappole, tesori nascosti e chiavi segrete. Per ulteriori approfondimenti, dai un'occhiata alla nostra recensione.