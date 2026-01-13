Nobody Saves the World è in promozione su Instant Gaming: goditi un ottimo dungeon-crawler ad un prezzo bassismo

Su Instant Gaming, oggi, è presente una promo davvero irrinunciabile per chi è alla ricerca di un titolo da recuperare. L'offerta prevede uno sconto attivo dell'82% su Nobody Saves the World che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 5,47€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Nobody Saves the World punta su varietà, sperimentazione e ritmo serrato. L'avventura può essere affrontata in solitaria oppure in modalità cooperativa, permettendo a due giocatori di esplorare insieme il mondo di gioco. Il protagonista è Nobody , un personaggio privo di identità iniziale, armato di una misteriosa bacchetta capace di trasformarlo in ben 18 forme differenti .

Ulteriori dettagli sul gioco

Ogni forma dispone all'inizio di due abilità di base, ma progredendo nell'avventura è possibile sbloccare nuove capacità. Ciascuna trasformazione presenta statistiche e attributi unici, incoraggiando il giocatore a sperimentare stili di combattimento diversi. Il cuore del sistema di gioco risiede nella possibilità di combinare abilità appartenenti a forme differenti.

L'esplorazione si svolge in un mondo aperto e in dungeon generati proceduralmente, dove è necessario completare missioni e obiettivi per ottenere esperienza e Stelle, la valuta usata per sbloccare i dungeon leggendari. Queste aree sono ricche di nemici, trappole, tesori nascosti e chiavi segrete. Per ulteriori approfondimenti, dai un'occhiata alla nostra recensione.