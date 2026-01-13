Su Amazon oggi prenoti una copia di Pokémon Pokopia scontata: approfittane prima che l'offerta scada

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione di Pokémon Pokopia a prezzo scontato : l'offerta prevede un risparmio del 13% per un costo totale e finale d'acquisto di 69,99€ (invece di 79,99€) . Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: Pokémon Pokopia sarà il nuovo videogioco simulatore di vita sviluppato da Omega Force, divisione di Koei Tecmo, e che verrà pubblicato da Nintendo e The Pokémon Company il prossimo 5 marzo 2026 per Nintendo Switch 2. Si tratta di uno spin-off della celebre serie Pokémon, che propone un'esperienza completamente diversa dai titoli tradizionali.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il giocatore interpreta Ditto, un Pokémon noto per la sua capacità di trasformarsi. In questa avventura, Ditto assume la forma di un essere umano e viene coinvolto in una missione speciale: ridare vita all'isola, su richiesta del professor Tangrowth. L'obiettivo principale è costruire strumenti e strutture per interagire e fare amicizia con gli altri Pokémon.

Un elemento centrale del gameplay è la possibilità di trasformarsi in altri Pokémon come Lapras e Dragonite. Questa meccanica consente di esplorare isole più lontane e accedere a zone altrimenti inaccessibili. Pokémon Pokopia supporta anche il multiplayer locale, permettendo fino a quattro giocatori di condividere l'avventura sulla stessa isola. Grazie alla funzione GameShare, è possibile giocare insieme anche con utenti che non possiedono il titolo.