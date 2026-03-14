Pokémon Pokopia, tutti i Pokémon del Pokédex

Quasi ogni nuovo gioco Pokémon propone al suo interno il leggendario Pokédex, un "diario" che aiuta a catalogare le creature presenti nelle regioni del mondo creato da Satoshi Tajiri. Pokémon Pokopia non fa differenza. Non era scontata come cosa, ma anche il nuovo titolo sviluppato da Omega Force propone la sua versione del dispositivo inventato dal professor Oak, così da poter catalogare tutti e trecento i Pokémon che abitano questo mondo riconquistato dalla natura.
In questo articolo ve li illustriamo tutti, catalogati, numerati e con alcune informazioni importanti per trovarli e impiegarli nella vostra bonifica del mondo di gioco.
Il Pokédex di Pokopia
La lista è strutturata in questa maniera: numero, nome, habitat, orario del giorno e meteo, specialità. Su alcuni Pokémon aleggia ancora un velo di mistero: in quei casi troverete "//" dove mancano informazioni a riguardo.
Prima di lasciarvi alla lista, va specificato che parte dei nomi sono stati tradotti a partire dalla versione originale, quindi potrebbero differire da quanto incontrerete in gioco, ma dovrebbe comunque rendere l'idea.
|N.
|Nome
|Habitat
|Ora/Meteo
|Specialità
|001
|Bulbasaur
|Erba alta, Panchina con piante
|Indifferente
|Coltivazione
|002
|Ivysaur
|Campo di fiori, Panchina con piante
|Indifferente
|Coltivazione
|003
|Venusaur
|Giardino terrazzato, Campo di fiori
|Indifferente
|Coltivazione, Spargicose
|004
|Charmander
|Erba alta
|Soleggiato, Nuvoloso
|Combustione
|005
|Charmeleon
|Accampamento
|Soleggiato, Nuvoloso
|Combustione
|006
|Charizard
|Accampamento con banchetto di bacche
|Soleggiato, Nuvoloso
|Combustione, Volo
|007
|Squirtle
|Erba alta, Erba alta idratata
|Indifferente
|Idratazione
|008
|Wartortle
|Erba alta idratata
|Indifferente
|Idratazione
|009
|Blastoise
|Galleggiare all'ombra, Erba alta idratata
|Indifferente
|Idratazione, Commercio
|010
|Pidgey
|Letto di fiori, Erba alta sopraelevata
|Indifferente
|Volo, Ricerca
|011
|Pidgeotto
|Erba alta sopraelevata, Letto di fiori
|Mattina, Giorno, Sera
|Volo, Ricerca
|012
|Pidgeot
|Pasto raffinato per uccelli
|Mattina, Giorno, Sera
|Volo, Ricerca
|013
|Oddish
|Erba alta
|Notte
|Coltivazione
|014
|Gloom
|Atmosfera tropicale
|Indifferente
|Coltivazione
|015
|Vileplume
|Area di riposo di Chansey
|Indifferente
|Coltivazione, Spargicose
|016
|Bellossom
|Area di riposo di Chansey
|Indifferente
|Coltivazione, Allegria
|017
|Paras
|Letto di fiori sopraelevato, Giardino fiorito
|Indifferente
|Ricerca
|018
|Parasect
|Giardino fiorito, Letto di fiori sopraelevato
|Indifferente
|Ricerca
|019
|Venonat
|Erba alta illuminata, Panchina illuminata
|Notte
|Ricerca
|020
|Venomoth
|Erba alta illuminata, Panchina illuminata
|Notte
|Ricerca
|021
|Bellsprout
|Erba alta all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Coltivazione, Spargicose
|022
|Weepinbell
|Bagliore e odore irresistibili, Tavolo fiorito
|Indifferente
|Coltivazione, Spargicose
|023
|Victreebel
|Bagliore e odore irresistibili, Tavolo fiorito
|Indifferente
|Coltivazione, Taglialegna
|024
|Slowpoke
|Erba alta costiera
|Indifferente
|Idratazione, Sbadiglio
|025
|Slowbro
|Stagno da pesca, Letto con peluche, Erba alta costiera
|Indifferente
|Idratazione, Commercio
|026
|Slowking
|Stagno da pesca, Letto con peluche, Erba alta costiera
|Indifferente
|Idratazione, Teletrasporto
|027
|Magnemite
|Magazzino
|Indifferente
|Elettrificazione
|028
|Magneton
|Angolo Arcade, Bidone
|Indifferente
|Elettrificazione
|029
|Magnezone
|Angolo Arcade, Bidone
|Indifferente
|Elettrificazione, Riciclo
|030
|Onix
|Erba alta liscia
|Indifferente
|Sbriciolatutto, Spianamento
|031
|Steelix
|Costruzione di Ferro
|Indifferente
|Sbriciolatutto, Spianamento
|032
|Cubone
|Tomba con fiori
|Indifferente
|Costruzione
|033
|Marowak
|Tomba con fiori
|Indifferente
|Costruzione
|034
|Tyrogue
|Cascata d'allenamento
|Indifferente
|Commercio
|035
|Hitmonlee
|Pronto Soccorso
|Indifferente
|Commercio
|036
|Hitmonchan
|Punto di riposo post-allenamento
|Indifferente
|Commercio
|037
|Hitmontop
|Tavolo di primo soccorso della palestra
|Indifferente
|Commercio
|038
|Koffing
|Raccolta rifiuti
|Indifferente
|Riciclo
|039
|Weezing
|Antichità d'altri tempi, Raccolta rifiuti
|Indifferente
|Riciclo
|040
|Tangela
|Nient'altro che Poké Ball
|Indifferente
|Coltivazione, Spargicose
|041
|Tangrowth
|Stanza del tesoro del Professore
|Indifferente
|Identificazione
|042
|Scyther
|Erba alta all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Taglialegna
|043
|Scizor
|Erba alta all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Taglialegna
|044
|Pinsir
|Erba alta all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Taglialegna, Costruzione
|045
|Magikarp
|Punto di pesca sull'oceano
|Indifferente
|//
|046
|Gyarados
|//
|//
|Idratazione
|047
|Ditto
|//
|//
|Trasformazione
|048
|Hoothoot
|Bel letto di fiori, Erba alta sopraelevata, Letto con luce fioca
|Notte
|Commercio, Volo
|049
|Noctowl
|Erba alta sopraelevata, Letto con luce fioca
|Notte
|Commercio, Volo
|050
|Heracross
|Erba alta all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Taglialegna, Costruzione
|051
|Volbeat
|Erba alta idratata
|Indifferente
|Allegria
|052
|Illumise
|Erba alta idratata
|Indifferente
|Allegria
|053
|Gulpin
|Apparecchiatura allettante
|Indifferente
|Magazzino
|054
|Swalot
|Sorpresa a tavola
|Indifferente
|Magazzino
|055
|Cacnea
|Luogo soleggiato
|Soleggiato
|Coltivazione
|056
|Cacturne
|Letto di fiori all'ombra d'alberi
|Notte
|Coltivazione, Spargicose
|057
|Combee
|Bel letto di fiori
|Indifferente
|Spargicose
|058
|Vespiquen
|Campo di fiori
|Indifferente
|Mellificazione, Ricerca
|059
|Shellos
|Segnaletica
|Indifferente
|Idratazione
|060
|Gastrodon
|Punto di pesca sull'oceano
|Indifferente
|Idratazione, Commercio
|061
|Drifloon
|Cavalcare correnti calde, Letto con peluche, Centro peluche
|Indifferente
|Isole oniriche
|062
|Drifblim
|Centro peluche
|Indifferente
|Volo, Rifornimento
|063
|Drilbur
|Campo di verdure fresche
|Indifferente
|Ricerca
|064
|Excadrill
|Campo di verdure fresche
|Indifferente
|Ricerca, Taglialegna
|065
|Timburr
|Erba alta all'ombra di un masso
|Indifferente
|Costruzione
|066
|Gurdurr
|Erba alta all'ombra di un masso, Portapacchi grande
|Indifferente
|Costruzione
|067
|Conkeldurr
|Generatore del cantiere
|Indifferente
|Costruzione, Sbriciolatutto
|068
|Litwick
|Inquietante offerta funebre, Offerta funebre
|Indifferente
|Combustione
|069
|Lampent
|Inquietante offerta funebre, Offerta funebre
|Indifferente
|Combustione
|070
|Chandelure
|Inquietante offerta funebre
|Indifferente
|Combustione
|071
|Axew
|Officina del taglialegna, Pazzi lavoretti in legno
|Indifferente
|Taglialegna
|072
|Fraxure
|Officina del taglialegna, Pazzi lavoretti in legno
|Indifferente
|Taglialegna
|073
|Haxorus
|Officina del taglialegna, Pazzi lavoretti in legno
|Indifferente
|Taglialegna, Spargicose
|074
|Goomy
|Luogo della danza della pioggia, Letto di fiori all'ombra d'alberi
|Pioggia
|Idratazione
|075
|Sliggoo
|Erba alta idratata
|Pioggia
|Idratazione
|076
|Goodra
|Spazio pieno di bacche
|Pioggia
|Idratazione, Commercio
|077
|Cramorant
|Erba alta idratata
|Indifferente
|Volo, Idratazione
|078
|Pichu
|Set da picnic
|Indifferente
|Elettrificazione
|079
|Pikachu
|Piena guarigione (Pallichu), Set da Picnic
|Indifferente
|Elettrificazione
|080
|Raichu
|Mercato naturale
|Indifferente
|Elettrificazione, Allegria
|081
|Zubat
|Erba alta gialla all'ombra d'alberi
|Notte
|Ricerca
|082
|Golbat
|Erba alta gialla all'ombra d'alberi
|Notte
|Ricerca
|083
|Crobat
|Centro rifiuti, Erba alta gialla all'ombra d'alberi
|Notte
|Ricerca, Taglialegna
|084
|Meowth
|Registro, Luogo di riposo
|Indifferente
|Commercio
|085
|Persian
|Quartier generale di organizzazione malvagia
|Indifferente
|Commercio, Ricerca
|086
|Psyduck
|Doccia termale
|Indifferente
|Ricerca
|087
|Golduck
|Doccia termale
|Indifferente
|Ricerca
|088
|Growlithe
|Pasto da resort, Disordine perenne
|Indifferente
|Combustione, Ricerca
|089
|Arcanine
|Punto di pesca magmatico, Mini Museo
|Indifferente
|Combustione, Ricerca
|090
|Farfetch'd
|Bagagli pronti
|Indifferente
|Taglialegna, Costruzione
|091
|Grimer
|Punto di pesca della palude
|Indifferente
|Spargicose
|092
|Muk
|Punto di pesca della palude
|Indifferente
|Spargicose
|093
|Gastly
|Studio spaventoso
|Notte
|Rifornimento, Commercio
|094
|Haunter
|Studio spaventoso, Sorpresa in negozio
|Notte
|Rifornimento, Commercio
|095
|Gengar
|Sorpresa in negozio
|Notte
|Rifornimento, Commercio
|096
|Voltorb
|Giocare ai pirati, Panchina del parco
|Indifferente
|Elettrificazione, Esplosione
|097
|Electrode
|Giocare ai pirati, Panchina del parco
|Indifferente
|Elettrificazione, Esplosione
|098
|Exeggcute
|Spiaggia ombrosa, Atmosfera tropicale
|Indifferente
|Coltivazione, Teletrasporto
|099
|Exeggutor
|Spiaggia ombrosa, Atmosfera tropicale
|Indifferente
|Coltivazione, Teletrasporto
|100
|Happiny
|Registro, Zona di riposo con sveglia
|Indifferente
|Commercio
|101
|Chansey
|Piena guarigione
|Indifferente
|Commercio
|102
|Blissey
|Sovraccarico di tenerezza
|Indifferente
|Commercio, Spargicose
|103
|Elekid
|Distributore
|Indifferente
|Elettrificazione
|104
|Electabuzz
|Palco illuminato, Bidone
|Indifferente
|Elettrificazione
|105
|Electivire
|Distributore, Palco illuminato
|Indifferente
|Elettrificazione, Sbriciolatutto
|106
|Lapras
|Costa tropicale
|Indifferente
|Idratazione
|107
|Munchlax
|Snorlax appisolato all'ombra d'alberi, Letto con peluche
|Indifferente
|Spianamento
|108
|Snorlax
|Altare Gourmet (Granmuschio), Snorlax appisolato all'ombra d'alberi, Antichità d'altri tempi
|Indifferente
|Commercio, Spianamento
|109
|Spinarak
|Erba alta gialla
|Indifferente
|Spargicose
|110
|Ariados
|Erba alta gialla/td>
|Indifferente
|Spargicose
|111
|Mareep
|Postazione per il lavoro a maglia, Distributore di crescita
|Indifferente
|Elettrificazione, Spargicose
|112
|Flaaffy
|Festival notturno, Postazione per il lavoro a maglia
|Indifferente
|Elettrificazione, Spargicose
|113
|Ampharos
|Vita semplice
|Indifferente
|Elettrificazione, Commercio
|114
|Azurill
|Erba alta gialla idratata, Disordine perenne
|Indifferente
|Idratazione, Allegria
|115
|Marill
|Molo, Erba alta gialla idratata
|Indifferente
|Idratazione, Allegria
|116
|Azumarill
|Molo
|Pioggia
|Idratazione, Costruzione
|117
|Wooper di Paldea
|Erba alta paludosa
|Indifferente
|Spargicose
|118
|Clodsire
|Punto di pesca della palude, Erba alta paludosa
|Indifferente
|Spargicose, Spianamento
|119
|Smeargle
|//
|//
|Pittura
|120
|Torchic
|Cibo per uccelli, Pasto da resort
|Indifferente
|Combustione
|121
|Combusken
|Fornace, Pasto da resort
|Indifferente
|Combustione, Costruzione
|122
|Blaziken
|Cibo per uccelli, Fornace
|Indifferente
|Combustione, Costruzione
|123
|Wingull
|Erba alta gialla sopraelevata, Letto di fiori ventoso
|Mattina, Giorno, Sera
|Idratazione, Volo
|124
|Pelipper
|Erba alta gialla sopraelevata, Letto di fiori ventoso
|Indifferente
|Idratazione, Volo
|125
|Makuhita
|Erba alta gialla all'ombra d'alberi, Bagagli pronti
|Indifferente
|Costruzione, Spianamento
|126
|Hariyama
|Erba alta gialla all'ombra d'alberi, Bagagli pronti
|Indifferente
|Costruzione, Spianamento
|127
|Absol
|Resort accogliente
|Indifferente
|Taglialegna
|128
|Piplup
|Erba alta gialla idratata
|Indifferente
|Idratazione
|129
|Prinplup
|Ruota idraulica, Erba alta gialla idratata
|Indifferente
|Idratazione, Commercio
|130
|Empoleon
|Carrello di servizio al tavolo, Ruota idraulica
|Pioggia (Ruota idraulica), Indifferente
|Idratazione, Commercio
|131
|Audino
|Registro
|Indifferente
|Commercio
|132
|Trubbish
|Centro raccolta rifiuti
|Indifferente
|Riciclo
|133
|Garbodor
|Centro raccolta rifiuti
|Indifferente
|Riciclo, Spargicose
|134
|Zorua
|Letto di fiori con brezza
|Indifferente
|Commercio
|135
|Zoroark
|Sorpresa in negozio, Letto di fiori con brezza
|Indifferente
|Commercio, Taglialegna
|136
|Minccino
|Area mutevole, Banco privato per trucco
|Indifferente
|Rifornimento
|137
|Cinccino
|Banco privato per trucco
|Indifferente
|Rifornimento, Riciclo
|138
|Grubbin
|Erba alta gialla, Area di ristoro con distributore
|Indifferente
|Taglialegna
|139
|Charjabug
|Area di ristoro con distributore
|Indifferente
|Elettrificazione, Taglialegna
|140
|Vikavolt
|Letto di fiori all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Elettrificazione, Taglialegna
|141
|Mimikyu
|Spazio di Pikachu
|Indifferente
|Commercio
|142
|Pawmi
|Letto di fiori con brezza, Ristorante allettante
|Indifferente
|Elettrificazione
|143
|Pawmo
|Ristorante allettante, Caffè
|Indifferente
|Elettrificazione, Sbriciolatutto
|144
|Pawmot
|Caffè
|Indifferente
|Elettrificazione, Sbriciolatutto
|145
|Tatsugiri
|Set di panchine
|Indifferente
|Commercio
|146
|Ekans
|Grazioso letto di fiori idratato
|Indifferente
|Ricerca
|147
|Arbok
|Grazioso letto di fiori idratato
|Indifferente
|Ricerca
|148
|Cleffa
|Grazioso letto di fiori
|Notte
|Allegria
|149
|Clefairy
|Pietra miliare di bronzo, Grazioso letto di fiori
|Notte
|Allegria
|150
|Clefable
|Pietra miliare di bronzo, Grazioso letto di fiori
|Notte
|Allegria, Commercio
|151
|Igglybuff
|Giardino fiorito
|Indifferente
|Allegria
|152
|Jigglypuff
|Giardino fiorito, Palcoscenico
|Indifferente
|Allegria
|153
|Wigglytuff
|Palcoscenico
|Indifferente
|Allegria, Commercio
|154
|Diglett
|Container di snack, Erba alta rossa all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Allegria
|155
|Dugtrio
|Festa in casa, Erba alta rossa all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Allegria, Sbriciolatutto
|156
|Machop
|Erba alta all'ombra di un masso
|Indifferente
|Costruzione, Rifornimento
|157
|Machoke
|Campo d'addestramento erboso, Boxa a ritmo
|Indifferente
|Costruzione, Rifornimento/td>
|158
|Machamp
|Costruzione in ferro, Campo d'addestramento erboso
|Indifferente
|Costruzione, Rifornimento
|159
|Geodude
|Erba alta
|Indifferente
|Sbriciolatutto
|160
|Graveler
|Masso muschioso
|Indifferente
|Sbriciolatutto
|161
|Golem
|Masso muschioso
|Indifferente
|Sbriciolatutto, Commercio
|162
|Magby
|Bel letto di fiori
|Indifferente
|Combustione
|163
|Magmar
|Scava e brucia
|Indifferente
|Combustione
|164
|Magmortar
|Cucina in miniatura
|Indifferente
|Combustione, Sbriciolatutto
|165
|Bonsly
|Erba alta rossa all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Spianamento
|166
|Sudowoodo
|Festa in casa, Erba alta rossa all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Commercio
|167
|Murkrow
|Graziosa erba alta all'ombra d'alberi, Erba alta rossa sopraelevata
|Notte
|Commercio, Volo
|168
|Honchkrow
|Erba alta rossa sopraelevata, Spettacolo piumato
|Notte
|Commercio, Volo
|169
|Larvitar
|Luogo di riposo muschioso
|Indifferente
|Sbriciolatutto, Spianamento
|170
|Pupitar
|Erba alta rosa all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Sbriciolatutto, Spianamento
|171
|Tyranitar
|Terreno difficoltoso, Luogo di riposo muschioso
|Indifferente
|Sbriciolatutto, Spianamento
|172
|Lotad
|Punto di pesca termale, Lenticchia d'acqua edificante, Erba alta rossa idratata
|Indifferente
|Idratazione
|173
|Lombre
|Punto di pesca termale, Erba alta rossa idratata
|Indifferente
|Idratazione
|174
|Ludicolo
|Lenticchia d'acqua edificante
|Indifferente
|Idratazione, Allegria
|175
|Mawile
|Registro
|Indifferente
|Commercio, Costruzione
|176
|Torkoal
|Fonte termale muschiosa
|Indifferente
|Combustione
|177
|Kricketot
|Musica e riviste, Erba alta rossa
|Indifferente
|Allegria
|178
|Kricketune
|Musica e riviste, Erba alta rossa
|Indifferente
|Allegria
|179
|Chatot
|Erba alta rossa sopraelevata, Spettacolo piumato
|Mattina, Giorno, Sera
|Allegria, Volo
|180
|Riolu
|Boxa a ritmo, Erba alta rossa
|Indifferente
|Costruzione
|181
|Lucario
|Boxa a ritmo
|Indifferente
|Costruzione
|182
|Rotom
|Musica e riviste
|Indifferente
|DJ
|183
|Larvesta
|Grazioso letto di fiori all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Combustione, Spargicose
|184
|Volcarona
|Lava incandescente, Grazioso letto di fiori all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Combustione, Spargicose
|185
|Rowlet
|Campo di verdure fresche
|Indifferente
|Coltivazione
|186
|Dartrix
|Erba alta rocciosa all'ombra d'alberi a punta
|Indifferente
|Coltivazione, Taglialegna
|187
|Decidueye
|Living moderno, Erba alta rocciosa all'ombra d'alberi a punta
|Indifferente
|Coltivazione, Taglialegna
|188
|Scorbunny
|Erba alta rossa
|Indifferente
|Combustione
|189
|Raboot
|Spogliatoio rinfrescante, Bagno all'aria aperta
|Indifferente
|Combustione
|190
|Cinderace
|Spogliatoio rinfrescante, Erba alta rossa
|Indifferente
|Combustione, Allegria
|191
|Skwovet
|Erba alta all'ombra d'albero
|Indifferente
|Ricerca, Allegria
|192
|Greedent
|Cucina da chef
|Indifferente
|Festa
|193
|Rolycoly
|Passaggio a livello
|Indifferente
|Combustione, Rifornimento
|194
|Carkol
|Passaggio a livello
|Indifferente
|Combustione, Rifornimento
|195
|Coalossal
|Passaggio a livello, Ferro pesante
|Indifferente
|Combustione, Rifornimento
|196
|Toxel
|Pigro sfogliare di un album fotografico
|Indifferente
|Elettrificazione
|197
|Toxtricity
|Palco rock amplificato (Forma Amped), Palco rock discreto (Forma Low-key)
|Indifferente
|Elettrificazione, Allegria
|198
|Fidough
|Panificio, Grazioso letto di fiori
|Mattina, Giorno, Sera
|Ricerca
|199
|Dachsbun
|Panificio, Grazioso letto di fiori
|Mattina, Giorno, Sera
|Ricerca, Commercio
|200
|Charcadet
|Lava incandescente
|Indifferente
|Combustione
|201
|Armarouge
|Santuario del cavaliere propizio
|Indifferente
|Combustione
|202
|Ceruledge
|Santuario del cavaliere infausto
|Indifferente
|Combustione
|203
|Glimmet
|Rocce bianche inquietanti, Container di snack
|Indifferente
|Spargicose
|204
|Glimmora
|Rocce bianche inquietanti, Container di snack
|Indifferente
|Spargicose
|205
|Gimmighoul
|Mini Museo
|Indifferente
|Collezionismo
|206
|Gholdengo
|Lusso assoluto
|Indifferente
|Collezionismo
|207
|Vulpix
|Letto di fiori soffice
|Indifferente
|Combustione
|208
|Ninetales
|Nove fiamme, Letto di fiori soffice
|Indifferente
|Combustione
|209
|Poliwag
|Pulitissimo
|Indifferente
|Idratazione
|210
|Poliwhirl
|Letto di fiori soffice idratato
|Indifferente
|Idratazione
|211
|Poliwrath
|Ispezione fognaria, Dojo
|Indifferente
|Idratazione, Costruzione
|212
|Politoed
|Fonte termale armoniosa, Giardino di fiori, Grazioso letto di fiori idratato
|Indifferente
|Idratazione, Allegria
|213
|Abra
|Tavolo del cartomante, Aumento del potere psichico
|Indifferente
|Teletrasporto
|214
|Kadabra
|Tavolo del cartomante
|Indifferente
|Teletrasporto
|215
|Alakazam
|Spazio per esperimenti, Aumento del potere psichico
|Indifferente
|Teletrasporto, Commercio
|216
|Mime Jr.
|Lavanderia intonsa, Materiale per lettura pubblica
|Indifferente
|Rifornimento
|217
|Mr. Mime
|Lavanderia intonsa
|Indifferente
|Rifornimento, Costruzione
|218
|Porygon
|Banco di ricerca
|Indifferente
|Riciclo
|219
|Porygon2
|Banco da lavoro
|Indifferente
|Riciclo
|220
|Porygon-Z
|Angolo dei giochi
|Indifferente
|Rendi raro
|221
|Dratini
|Letto di fiori soffice idratato, Bagno semplice
|Indifferente
|Idratazione
|222
|Dragonair
|Letto di fiori soffice idratato, Bagno semplice
|Indifferente
|Idratazione
|223
|Dragonite
|Gommone
|Indifferente
|Idratazione, Volo
|224
|Cyndaquil
|Base segreta di cemento
|Indifferente
|Combustione
|225
|Quilava
|Base segreta di cemento, Posto per pisolino vicino al fuoco
|Indifferente
|Combustione
|226
|Typhlosion
|Top Pop, Posto per pisolino vicino al fuoco
|Indifferente
|Combustione, Commercio
|227
|Misdreavus
|Letto di fiori soffice, Deposito dell'ufficio
|Notte
|Commercio
|228
|Mismagius
|Home Theater, Deposito dell'ufficio, Letto di fiori soffice
|Notte
|Rifornimento, Commercio
|229
|Girafarig
|Letto di fiori soffice all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Rifornimento
|230
|Farigiraf
|Letto di fiori soffice all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Rifornimento, Ricerca
|231
|Ralts
|Area di studio
|Indifferente
|Teletrasporto
|232
|Kirlia
|Area di studio, Banco per il trucco idratante
|Indifferente
|Teletrasporto
|233
|Gardevoir
|Mini libreria, Banco per il trucco idratante
|Indifferente
|Teletrasporto, Commercio
|234
|Gallade
|Dojo
|Indifferente
|Teletrasporto, Costruzione
|235
|Plusle
|Pannello per ritagliare foto pittoresco
|Indifferente
|Elettrificazione
|236
|Minun
|Pannello per ritagliare foto pittoresco
|Indifferente
|Elettrificazione
|237
|Trapinch
|Erba alta rosa
|Indifferente
|Spianamento, Spargicose
|238
|Vibrava
|Erba alta rosa
|Indifferente
|Spianamento, Volo
|239
|Flygon
|Erba alta rosa
|Indifferente
|Spianamento, Volo
|240
|Swablu
|Erba alta rosa
|Indifferente
|Spargicose
|241
|Altaria
|Giardino dei cinguettii
|Indifferente
|Spargicose, Volo
|242
|Duskull
|Erba alta rosa
|Notte
|Rifornimento
|243
|Dusclops
|TV della discarica
|Notte
|Rifornimento
|244
|Dusknoir
|TV della discarica
|Notte
|Rifornimento, Commercio
|245
|Beldum
|Punto di riposo per biciclette
|Indifferente
|Riciclo
|246
|Metang
|Programma apprendista del Professore
|Indifferente
|Riciclo
|247
|Metagross
|Paradiso dei giocatori
|Indifferente
|Riciclo, Sbriciolatutto
|248
|Snivy
|Playland
|Indifferente
|Coltivazione
|249
|Servine
|Letto di fiori soffice all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Coltivazione, Spargicose
|250
|Serperior
|Letto di fiori soffice all'ombra d'alberi, Materiale per lettura pubblica
|Indifferente
|Coltivazione, Spargicose
|251
|Froakie
|Erba alta rosa idratata
|Indifferente
|Idratazione
|252
|Frogadier
|Pulsante per scherzi, Erba alta rosa idratata
|Indifferente
|Idratazione
|253
|Greninja
|Pulsante per scherzi, Erba alta rosa idratata
|Indifferente
|Idratazione, Taglialegna
|254
|Dedenne
|Parco di gomme
|Indifferente
|Ricerca
|255
|Noibat
|Salotto ritmico
|Indifferente
|Ricerca
|256
|Noivern
|Salotto ritmico
|Indifferente
|Ricerca, Volo
|257
|Rookidee
|Letto di fiori soffice
|Indifferente
|Taglialegna
|258
|Corvisquire
|Erba alta rosa sopraelevata
|Indifferente
|Taglialegna
|259
|Corviknight
|Erba alta rosa sopraelevata, Ispezione fognaria
|Indifferente
|Taglialegna, Volo
|260
|Dreepy
|Erba alta rosa all'ombra d'alberi
|Indifferente
|Rifornimento, Ricerca
|261
|Drakloak
|Erba alta rosa all'ombra d'alberi, Deposito dell'uffico
|Indifferente
|Rifornimento, Ricerca
|262
|Dragapult
|Deposito dell'ufficio
|Indifferente
|Rifornimento, Commercio
|263
|Sprigatito
|Erba alta rosa all'ombra d'alberi, Tavolo dell'interrogatorio
|Indifferente
|Coltivazione
|264
|Floragato
|Tavolo dell'interrogatorio
|Indifferente
|Coltivazione
|265
|Meowscarada
|Scatola misteriosa Batticuore
|Indifferente
|Coltivazione, Allegria
|266
|Wattrel
|Erba alta rosa sopraelevata
|Indifferente
|Elettrificazione
|267
|Kilowattrel
|Erba alta rosa sopraelevata
|Indifferente
|Elettrificazione, Volo
|268
|Tinkatink
|Ispezione fognaria, Portapacchi grande
|Indifferente
|Costruzione
|269
|Tinkatuff
|Portapacchi grande
|Indifferente
|Costruzione
|270
|Tinkaton
|//
|//
|Ingegneria
|271
|Aerodactyl
|Esposizione di fossili alati
|Indifferente
|Volo
|272
|Cranidos
|Esposizione di teschio fossile
|Indifferente
|Sbriciolatutto
|273
|Rampardos
|Esposizione di testone fossile
|Indifferente
|Sbriciolatutto, Spargicose
|274
|Shieldon
|Esposizione di armatura fossile
|Indifferente
|Sbriciolatutto
|275
|Bastiodon
|Esposizione di scudo fossile
|Indifferente
|Sbriciolatutto, Spargicose
|276
|Tyrunt
|Esposizione di mascella fossile
|Indifferente
|Sbriciolatutto
|277
|Tyrantrum
|Esposizione di despota fossile
|Indifferente
|Sbriciolatutto, Spargicose
|278
|Amaura
|Esposizione di fossile di vela
|Indifferente
|Sbriciolatutto
|279
|Aurorus
|Esposizione di fossile della tundra
|Indifferente
|Sbriciolatutto, Spargicose
|280
|Eevee
|Bel letto di fiori
|Indifferente
|Commercio
|281
|Vaporeon
|Abbeveratoio blu senza limiti
|Indifferente
|Idratazione
|282
|Jolteon
|Patate elettrificate
|Indifferente
|Elettrificazione
|283
|Flareon
|Spezie piccantissime
|Indifferente
|Combustione
|284
|Espeon
|Spuntini giornalieri eleganti
|Giorno
|Rifornimento
|285
|Umbreon
|Biscotti al cioccolato fondente
|Notte
|Ricerca
|286
|Leafeon
|Panino di verdure
|Indifferente
|Coltivazione
|287
|Glaceon
|Gelato ghiacciato
|Indifferente
|Commercio
|288
|Sylveon
|Adorabile torta con fiocco
|Indifferente
|Allegria
|289
|Kyogre
|//
|//
|//
|290
|Raikou
|// (Trovato sulle isole oniriche di Ditto e Pikachu)
|Indifferente
|Elettrificazione
|291
|Entei
|// (Trovato sulle isole oniriche di Ditto e Arcanine)
|Indifferente
|Combustione
|292
|Suicune
|// (Trovato sulle isole oniriche di Ditto e Eevee)
|Indifferente
|Idratazione
|293
|Volcanion
|//
|//
|Combustione
|294
|Articuno
|//, Costruire Camere frigorifere
|Indifferente
|Volo
|295
|Zapdos
|//, Costruire Centrale elettrica abbandonata
|Indifferente
|Volo
|296
|Moltres
|//, Costruire Altare della Fiamma
|Indifferente
|Volo
|297
|Lugia
|//, Trovare Articuno, Moltres e Zapdos, Costruire Campana della marea
|//
|//
|298
|Ho-Oh
|//, Trovare Entei, Suicune e Raikou, Costruire la Campana Limpida
|//
|//
|299
|Mewtwo
|// (Trovato sull'isola onirica di Ditto)
|Indifferente
|Teletrasporto
|300
|Mew
|//, Collezionare 27 Ardesie misteriose
|Indifferente
|Teletrasporto
Questi sono tutti e trecento i Pokémon presenti nel Pokédex di Pokopia. Speriamo che questa lunga lista vi possa tornare utile in qualche misura per completare la vostra collezione di mostriciattoli tascabili. Per ulteriori delucidazioni, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata alla creazione di tutti gli habitat.