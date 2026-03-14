0

Pokémon Pokopia, tutti i Pokémon del Pokédex

Ecco tutti i Pokémon che vi servirà trovare per completare il Pokédex di Pokémon Pokopia

SOLUZIONE di Mattia Pescitelli   —   14/03/2026
Il Pokédex
Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
Articoli News Video Immagini

Quasi ogni nuovo gioco Pokémon propone al suo interno il leggendario Pokédex, un "diario" che aiuta a catalogare le creature presenti nelle regioni del mondo creato da Satoshi Tajiri. Pokémon Pokopia non fa differenza. Non era scontata come cosa, ma anche il nuovo titolo sviluppato da Omega Force propone la sua versione del dispositivo inventato dal professor Oak, così da poter catalogare tutti e trecento i Pokémon che abitano questo mondo riconquistato dalla natura.

In questo articolo ve li illustriamo tutti, catalogati, numerati e con alcune informazioni importanti per trovarli e impiegarli nella vostra bonifica del mondo di gioco.

Il Pokédex di Pokopia

La lista è strutturata in questa maniera: numero, nome, habitat, orario del giorno e meteo, specialità. Su alcuni Pokémon aleggia ancora un velo di mistero: in quei casi troverete "//" dove mancano informazioni a riguardo.

Solo una manciata dei Pokémon presenti in Pokopia
Solo una manciata dei Pokémon presenti in Pokopia

Prima di lasciarvi alla lista, va specificato che parte dei nomi sono stati tradotti a partire dalla versione originale, quindi potrebbero differire da quanto incontrerete in gioco, ma dovrebbe comunque rendere l'idea.

N. Nome Habitat Ora/Meteo Specialità
001 Bulbasaur Erba alta, Panchina con piante Indifferente Coltivazione
002 Ivysaur Campo di fiori, Panchina con piante Indifferente Coltivazione
003 Venusaur Giardino terrazzato, Campo di fiori Indifferente Coltivazione, Spargicose
004 Charmander Erba alta Soleggiato, Nuvoloso Combustione
005 Charmeleon Accampamento Soleggiato, Nuvoloso Combustione
006 Charizard Accampamento con banchetto di bacche Soleggiato, Nuvoloso Combustione, Volo
007 Squirtle Erba alta, Erba alta idratata Indifferente Idratazione
008 Wartortle Erba alta idratata Indifferente Idratazione
009 Blastoise Galleggiare all'ombra, Erba alta idratata Indifferente Idratazione, Commercio
010 Pidgey Letto di fiori, Erba alta sopraelevata Indifferente Volo, Ricerca
011 Pidgeotto Erba alta sopraelevata, Letto di fiori Mattina, Giorno, Sera Volo, Ricerca
012 Pidgeot Pasto raffinato per uccelli Mattina, Giorno, Sera Volo, Ricerca
013 Oddish Erba alta Notte Coltivazione
014 Gloom Atmosfera tropicale Indifferente Coltivazione
015 Vileplume Area di riposo di Chansey Indifferente Coltivazione, Spargicose
016 Bellossom Area di riposo di Chansey Indifferente Coltivazione, Allegria
017 Paras Letto di fiori sopraelevato, Giardino fiorito Indifferente Ricerca
018 Parasect Giardino fiorito, Letto di fiori sopraelevato Indifferente Ricerca
019 Venonat Erba alta illuminata, Panchina illuminata Notte Ricerca
020 Venomoth Erba alta illuminata, Panchina illuminata Notte Ricerca
021 Bellsprout Erba alta all'ombra d'alberi Indifferente Coltivazione, Spargicose
022 Weepinbell Bagliore e odore irresistibili, Tavolo fiorito Indifferente Coltivazione, Spargicose
023 Victreebel Bagliore e odore irresistibili, Tavolo fiorito Indifferente Coltivazione, Taglialegna
024 Slowpoke Erba alta costiera Indifferente Idratazione, Sbadiglio
025 Slowbro Stagno da pesca, Letto con peluche, Erba alta costiera Indifferente Idratazione, Commercio
026 Slowking Stagno da pesca, Letto con peluche, Erba alta costiera Indifferente Idratazione, Teletrasporto
027 Magnemite Magazzino Indifferente Elettrificazione
028 Magneton Angolo Arcade, Bidone Indifferente Elettrificazione
029 Magnezone Angolo Arcade, Bidone Indifferente Elettrificazione, Riciclo
030 Onix Erba alta liscia Indifferente Sbriciolatutto, Spianamento
031 Steelix Costruzione di Ferro Indifferente Sbriciolatutto, Spianamento
032 Cubone Tomba con fiori Indifferente Costruzione
033 Marowak Tomba con fiori Indifferente Costruzione
034 Tyrogue Cascata d'allenamento Indifferente Commercio
035 Hitmonlee Pronto Soccorso Indifferente Commercio
036 Hitmonchan Punto di riposo post-allenamento Indifferente Commercio
037 Hitmontop Tavolo di primo soccorso della palestra Indifferente Commercio
038 Koffing Raccolta rifiuti Indifferente Riciclo
039 Weezing Antichità d'altri tempi, Raccolta rifiuti Indifferente Riciclo
040 Tangela Nient'altro che Poké Ball Indifferente Coltivazione, Spargicose
041 Tangrowth Stanza del tesoro del Professore Indifferente Identificazione
042 Scyther Erba alta all'ombra d'alberi Indifferente Taglialegna
043 Scizor Erba alta all'ombra d'alberi Indifferente Taglialegna
044 Pinsir Erba alta all'ombra d'alberi Indifferente Taglialegna, Costruzione
045 Magikarp Punto di pesca sull'oceano Indifferente //
046 Gyarados // // Idratazione
047 Ditto // // Trasformazione
048 Hoothoot Bel letto di fiori, Erba alta sopraelevata, Letto con luce fioca Notte Commercio, Volo
049 Noctowl Erba alta sopraelevata, Letto con luce fioca Notte Commercio, Volo
050 Heracross Erba alta all'ombra d'alberi Indifferente Taglialegna, Costruzione
051 Volbeat Erba alta idratata Indifferente Allegria
052 Illumise Erba alta idratata Indifferente Allegria
053 Gulpin Apparecchiatura allettante Indifferente Magazzino
054 Swalot Sorpresa a tavola Indifferente Magazzino
055 Cacnea Luogo soleggiato Soleggiato Coltivazione
056 Cacturne Letto di fiori all'ombra d'alberi Notte Coltivazione, Spargicose
057 Combee Bel letto di fiori Indifferente Spargicose
058 Vespiquen Campo di fiori Indifferente Mellificazione, Ricerca
059 Shellos Segnaletica Indifferente Idratazione
060 Gastrodon Punto di pesca sull'oceano Indifferente Idratazione, Commercio
061 Drifloon Cavalcare correnti calde, Letto con peluche, Centro peluche Indifferente Isole oniriche
062 Drifblim Centro peluche Indifferente Volo, Rifornimento
063 Drilbur Campo di verdure fresche Indifferente Ricerca
064 Excadrill Campo di verdure fresche Indifferente Ricerca, Taglialegna
065 Timburr Erba alta all'ombra di un masso Indifferente Costruzione
066 Gurdurr Erba alta all'ombra di un masso, Portapacchi grande Indifferente Costruzione
067 Conkeldurr Generatore del cantiere Indifferente Costruzione, Sbriciolatutto
068 Litwick Inquietante offerta funebre, Offerta funebre Indifferente Combustione
069 Lampent Inquietante offerta funebre, Offerta funebre Indifferente Combustione
070 Chandelure Inquietante offerta funebre Indifferente Combustione
071 Axew Officina del taglialegna, Pazzi lavoretti in legno Indifferente Taglialegna
072 Fraxure Officina del taglialegna, Pazzi lavoretti in legno Indifferente Taglialegna
073 Haxorus Officina del taglialegna, Pazzi lavoretti in legno Indifferente Taglialegna, Spargicose
074 Goomy Luogo della danza della pioggia, Letto di fiori all'ombra d'alberi Pioggia Idratazione
075 Sliggoo Erba alta idratata Pioggia Idratazione
076 Goodra Spazio pieno di bacche Pioggia Idratazione, Commercio
077 Cramorant Erba alta idratata Indifferente Volo, Idratazione
078 Pichu Set da picnic Indifferente Elettrificazione
079 Pikachu Piena guarigione (Pallichu), Set da Picnic Indifferente Elettrificazione
080 Raichu Mercato naturale Indifferente Elettrificazione, Allegria
081 Zubat Erba alta gialla all'ombra d'alberi Notte Ricerca
082 Golbat Erba alta gialla all'ombra d'alberi Notte Ricerca
083 Crobat Centro rifiuti, Erba alta gialla all'ombra d'alberi Notte Ricerca, Taglialegna
084 Meowth Registro, Luogo di riposo Indifferente Commercio
085 Persian Quartier generale di organizzazione malvagia Indifferente Commercio, Ricerca
086 Psyduck Doccia termale Indifferente Ricerca
087 Golduck Doccia termale Indifferente Ricerca
088 Growlithe Pasto da resort, Disordine perenne Indifferente Combustione, Ricerca
089 Arcanine Punto di pesca magmatico, Mini Museo Indifferente Combustione, Ricerca
090 Farfetch'd Bagagli pronti Indifferente Taglialegna, Costruzione
091 Grimer Punto di pesca della palude Indifferente Spargicose
092 Muk Punto di pesca della palude Indifferente Spargicose
093 Gastly Studio spaventoso Notte Rifornimento, Commercio
094 Haunter Studio spaventoso, Sorpresa in negozio Notte Rifornimento, Commercio
095 Gengar Sorpresa in negozio Notte Rifornimento, Commercio
096 Voltorb Giocare ai pirati, Panchina del parco Indifferente Elettrificazione, Esplosione
097 Electrode Giocare ai pirati, Panchina del parco Indifferente Elettrificazione, Esplosione
098 Exeggcute Spiaggia ombrosa, Atmosfera tropicale Indifferente Coltivazione, Teletrasporto
099 Exeggutor Spiaggia ombrosa, Atmosfera tropicale Indifferente Coltivazione, Teletrasporto
100 Happiny Registro, Zona di riposo con sveglia Indifferente Commercio
101 Chansey Piena guarigione Indifferente Commercio
102 Blissey Sovraccarico di tenerezza Indifferente Commercio, Spargicose
103 Elekid Distributore Indifferente Elettrificazione
104 Electabuzz Palco illuminato, Bidone Indifferente Elettrificazione
105 Electivire Distributore, Palco illuminato Indifferente Elettrificazione, Sbriciolatutto
106 Lapras Costa tropicale Indifferente Idratazione
107 Munchlax Snorlax appisolato all'ombra d'alberi, Letto con peluche Indifferente Spianamento
108 Snorlax Altare Gourmet (Granmuschio), Snorlax appisolato all'ombra d'alberi, Antichità d'altri tempi Indifferente Commercio, Spianamento
109 Spinarak Erba alta gialla Indifferente Spargicose
110 Ariados Erba alta gialla/td> Indifferente Spargicose
111 Mareep Postazione per il lavoro a maglia, Distributore di crescita Indifferente Elettrificazione, Spargicose
112 Flaaffy Festival notturno, Postazione per il lavoro a maglia Indifferente Elettrificazione, Spargicose
113 Ampharos Vita semplice Indifferente Elettrificazione, Commercio
114 Azurill Erba alta gialla idratata, Disordine perenne Indifferente Idratazione, Allegria
115 Marill Molo, Erba alta gialla idratata Indifferente Idratazione, Allegria
116 Azumarill Molo Pioggia Idratazione, Costruzione
117 Wooper di Paldea Erba alta paludosa Indifferente Spargicose
118 Clodsire Punto di pesca della palude, Erba alta paludosa Indifferente Spargicose, Spianamento
119 Smeargle // // Pittura
120 Torchic Cibo per uccelli, Pasto da resort Indifferente Combustione
121 Combusken Fornace, Pasto da resort Indifferente Combustione, Costruzione
122 Blaziken Cibo per uccelli, Fornace Indifferente Combustione, Costruzione
123 Wingull Erba alta gialla sopraelevata, Letto di fiori ventoso Mattina, Giorno, Sera Idratazione, Volo
124 Pelipper Erba alta gialla sopraelevata, Letto di fiori ventoso Indifferente Idratazione, Volo
125 Makuhita Erba alta gialla all'ombra d'alberi, Bagagli pronti Indifferente Costruzione, Spianamento
126 Hariyama Erba alta gialla all'ombra d'alberi, Bagagli pronti Indifferente Costruzione, Spianamento
127 Absol Resort accogliente Indifferente Taglialegna
128 Piplup Erba alta gialla idratata Indifferente Idratazione
129 Prinplup Ruota idraulica, Erba alta gialla idratata Indifferente Idratazione, Commercio
130 Empoleon Carrello di servizio al tavolo, Ruota idraulica Pioggia (Ruota idraulica), Indifferente Idratazione, Commercio
131 Audino Registro Indifferente Commercio
132 Trubbish Centro raccolta rifiuti Indifferente Riciclo
133 Garbodor Centro raccolta rifiuti Indifferente Riciclo, Spargicose
134 Zorua Letto di fiori con brezza Indifferente Commercio
135 Zoroark Sorpresa in negozio, Letto di fiori con brezza Indifferente Commercio, Taglialegna
136 Minccino Area mutevole, Banco privato per trucco Indifferente Rifornimento
137 Cinccino Banco privato per trucco Indifferente Rifornimento, Riciclo
138 Grubbin Erba alta gialla, Area di ristoro con distributore Indifferente Taglialegna
139 Charjabug Area di ristoro con distributore Indifferente Elettrificazione, Taglialegna
140 Vikavolt Letto di fiori all'ombra d'alberi Indifferente Elettrificazione, Taglialegna
141 Mimikyu Spazio di Pikachu Indifferente Commercio
142 Pawmi Letto di fiori con brezza, Ristorante allettante Indifferente Elettrificazione
143 Pawmo Ristorante allettante, Caffè Indifferente Elettrificazione, Sbriciolatutto
144 Pawmot Caffè Indifferente Elettrificazione, Sbriciolatutto
145 Tatsugiri Set di panchine Indifferente Commercio
146 Ekans Grazioso letto di fiori idratato Indifferente Ricerca
147 Arbok Grazioso letto di fiori idratato Indifferente Ricerca
148 Cleffa Grazioso letto di fiori Notte Allegria
149 Clefairy Pietra miliare di bronzo, Grazioso letto di fiori Notte Allegria
150 Clefable Pietra miliare di bronzo, Grazioso letto di fiori Notte Allegria, Commercio
151 Igglybuff Giardino fiorito Indifferente Allegria
152 Jigglypuff Giardino fiorito, Palcoscenico Indifferente Allegria
153 Wigglytuff Palcoscenico Indifferente Allegria, Commercio
154 Diglett Container di snack, Erba alta rossa all'ombra d'alberi Indifferente Allegria
155 Dugtrio Festa in casa, Erba alta rossa all'ombra d'alberi Indifferente Allegria, Sbriciolatutto
156 Machop Erba alta all'ombra di un masso Indifferente Costruzione, Rifornimento
157 Machoke Campo d'addestramento erboso, Boxa a ritmo Indifferente Costruzione, Rifornimento/td>
158 Machamp Costruzione in ferro, Campo d'addestramento erboso Indifferente Costruzione, Rifornimento
159 Geodude Erba alta Indifferente Sbriciolatutto
160 Graveler Masso muschioso Indifferente Sbriciolatutto
161 Golem Masso muschioso Indifferente Sbriciolatutto, Commercio
162 Magby Bel letto di fiori Indifferente Combustione
163 Magmar Scava e brucia Indifferente Combustione
164 Magmortar Cucina in miniatura Indifferente Combustione, Sbriciolatutto
165 Bonsly Erba alta rossa all'ombra d'alberi Indifferente Spianamento
166 Sudowoodo Festa in casa, Erba alta rossa all'ombra d'alberi Indifferente Commercio
167 Murkrow Graziosa erba alta all'ombra d'alberi, Erba alta rossa sopraelevata Notte Commercio, Volo
168 Honchkrow Erba alta rossa sopraelevata, Spettacolo piumato Notte Commercio, Volo
169 Larvitar Luogo di riposo muschioso Indifferente Sbriciolatutto, Spianamento
170 Pupitar Erba alta rosa all'ombra d'alberi Indifferente Sbriciolatutto, Spianamento
171 Tyranitar Terreno difficoltoso, Luogo di riposo muschioso Indifferente Sbriciolatutto, Spianamento
172 Lotad Punto di pesca termale, Lenticchia d'acqua edificante, Erba alta rossa idratata Indifferente Idratazione
173 Lombre Punto di pesca termale, Erba alta rossa idratata Indifferente Idratazione
174 Ludicolo Lenticchia d'acqua edificante Indifferente Idratazione, Allegria
175 Mawile Registro Indifferente Commercio, Costruzione
176 Torkoal Fonte termale muschiosa Indifferente Combustione
177 Kricketot Musica e riviste, Erba alta rossa Indifferente Allegria
178 Kricketune Musica e riviste, Erba alta rossa Indifferente Allegria
179 Chatot Erba alta rossa sopraelevata, Spettacolo piumato Mattina, Giorno, Sera Allegria, Volo
180 Riolu Boxa a ritmo, Erba alta rossa Indifferente Costruzione
181 Lucario Boxa a ritmo Indifferente Costruzione
182 Rotom Musica e riviste Indifferente DJ
183 Larvesta Grazioso letto di fiori all'ombra d'alberi Indifferente Combustione, Spargicose
184 Volcarona Lava incandescente, Grazioso letto di fiori all'ombra d'alberi Indifferente Combustione, Spargicose
185 Rowlet Campo di verdure fresche Indifferente Coltivazione
186 Dartrix Erba alta rocciosa all'ombra d'alberi a punta Indifferente Coltivazione, Taglialegna
187 Decidueye Living moderno, Erba alta rocciosa all'ombra d'alberi a punta Indifferente Coltivazione, Taglialegna
188 Scorbunny Erba alta rossa Indifferente Combustione
189 Raboot Spogliatoio rinfrescante, Bagno all'aria aperta Indifferente Combustione
190 Cinderace Spogliatoio rinfrescante, Erba alta rossa Indifferente Combustione, Allegria
191 Skwovet Erba alta all'ombra d'albero Indifferente Ricerca, Allegria
192 Greedent Cucina da chef Indifferente Festa
193 Rolycoly Passaggio a livello Indifferente Combustione, Rifornimento
194 Carkol Passaggio a livello Indifferente Combustione, Rifornimento
195 Coalossal Passaggio a livello, Ferro pesante Indifferente Combustione, Rifornimento
196 Toxel Pigro sfogliare di un album fotografico Indifferente Elettrificazione
197 Toxtricity Palco rock amplificato (Forma Amped), Palco rock discreto (Forma Low-key) Indifferente Elettrificazione, Allegria
198 Fidough Panificio, Grazioso letto di fiori Mattina, Giorno, Sera Ricerca
199 Dachsbun Panificio, Grazioso letto di fiori Mattina, Giorno, Sera Ricerca, Commercio
200 Charcadet Lava incandescente Indifferente Combustione
201 Armarouge Santuario del cavaliere propizio Indifferente Combustione
202 Ceruledge Santuario del cavaliere infausto Indifferente Combustione
203 Glimmet Rocce bianche inquietanti, Container di snack Indifferente Spargicose
204 Glimmora Rocce bianche inquietanti, Container di snack Indifferente Spargicose
205 Gimmighoul Mini Museo Indifferente Collezionismo
206 Gholdengo Lusso assoluto Indifferente Collezionismo
207 Vulpix Letto di fiori soffice Indifferente Combustione
208 Ninetales Nove fiamme, Letto di fiori soffice Indifferente Combustione
209 Poliwag Pulitissimo Indifferente Idratazione
210 Poliwhirl Letto di fiori soffice idratato Indifferente Idratazione
211 Poliwrath Ispezione fognaria, Dojo Indifferente Idratazione, Costruzione
212 Politoed Fonte termale armoniosa, Giardino di fiori, Grazioso letto di fiori idratato Indifferente Idratazione, Allegria
213 Abra Tavolo del cartomante, Aumento del potere psichico Indifferente Teletrasporto
214 Kadabra Tavolo del cartomante Indifferente Teletrasporto
215 Alakazam Spazio per esperimenti, Aumento del potere psichico Indifferente Teletrasporto, Commercio
216 Mime Jr. Lavanderia intonsa, Materiale per lettura pubblica Indifferente Rifornimento
217 Mr. Mime Lavanderia intonsa Indifferente Rifornimento, Costruzione
218 Porygon Banco di ricerca Indifferente Riciclo
219 Porygon2 Banco da lavoro Indifferente Riciclo
220 Porygon-Z Angolo dei giochi Indifferente Rendi raro
221 Dratini Letto di fiori soffice idratato, Bagno semplice Indifferente Idratazione
222 Dragonair Letto di fiori soffice idratato, Bagno semplice Indifferente Idratazione
223 Dragonite Gommone Indifferente Idratazione, Volo
224 Cyndaquil Base segreta di cemento Indifferente Combustione
225 Quilava Base segreta di cemento, Posto per pisolino vicino al fuoco Indifferente Combustione
226 Typhlosion Top Pop, Posto per pisolino vicino al fuoco Indifferente Combustione, Commercio
227 Misdreavus Letto di fiori soffice, Deposito dell'ufficio Notte Commercio
228 Mismagius Home Theater, Deposito dell'ufficio, Letto di fiori soffice Notte Rifornimento, Commercio
229 Girafarig Letto di fiori soffice all'ombra d'alberi Indifferente Rifornimento
230 Farigiraf Letto di fiori soffice all'ombra d'alberi Indifferente Rifornimento, Ricerca
231 Ralts Area di studio Indifferente Teletrasporto
232 Kirlia Area di studio, Banco per il trucco idratante Indifferente Teletrasporto
233 Gardevoir Mini libreria, Banco per il trucco idratante Indifferente Teletrasporto, Commercio
234 Gallade Dojo Indifferente Teletrasporto, Costruzione
235 Plusle Pannello per ritagliare foto pittoresco Indifferente Elettrificazione
236 Minun Pannello per ritagliare foto pittoresco Indifferente Elettrificazione
237 Trapinch Erba alta rosa Indifferente Spianamento, Spargicose
238 Vibrava Erba alta rosa Indifferente Spianamento, Volo
239 Flygon Erba alta rosa Indifferente Spianamento, Volo
240 Swablu Erba alta rosa Indifferente Spargicose
241 Altaria Giardino dei cinguettii Indifferente Spargicose, Volo
242 Duskull Erba alta rosa Notte Rifornimento
243 Dusclops TV della discarica Notte Rifornimento
244 Dusknoir TV della discarica Notte Rifornimento, Commercio
245 Beldum Punto di riposo per biciclette Indifferente Riciclo
246 Metang Programma apprendista del Professore Indifferente Riciclo
247 Metagross Paradiso dei giocatori Indifferente Riciclo, Sbriciolatutto
248 Snivy Playland Indifferente Coltivazione
249 Servine Letto di fiori soffice all'ombra d'alberi Indifferente Coltivazione, Spargicose
250 Serperior Letto di fiori soffice all'ombra d'alberi, Materiale per lettura pubblica Indifferente Coltivazione, Spargicose
251 Froakie Erba alta rosa idratata Indifferente Idratazione
252 Frogadier Pulsante per scherzi, Erba alta rosa idratata Indifferente Idratazione
253 Greninja Pulsante per scherzi, Erba alta rosa idratata Indifferente Idratazione, Taglialegna
254 Dedenne Parco di gomme Indifferente Ricerca
255 Noibat Salotto ritmico Indifferente Ricerca
256 Noivern Salotto ritmico Indifferente Ricerca, Volo
257 Rookidee Letto di fiori soffice Indifferente Taglialegna
258 Corvisquire Erba alta rosa sopraelevata Indifferente Taglialegna
259 Corviknight Erba alta rosa sopraelevata, Ispezione fognaria Indifferente Taglialegna, Volo
260 Dreepy Erba alta rosa all'ombra d'alberi Indifferente Rifornimento, Ricerca
261 Drakloak Erba alta rosa all'ombra d'alberi, Deposito dell'uffico Indifferente Rifornimento, Ricerca
262 Dragapult Deposito dell'ufficio Indifferente Rifornimento, Commercio
263 Sprigatito Erba alta rosa all'ombra d'alberi, Tavolo dell'interrogatorio Indifferente Coltivazione
264 Floragato Tavolo dell'interrogatorio Indifferente Coltivazione
265 Meowscarada Scatola misteriosa Batticuore Indifferente Coltivazione, Allegria
266 Wattrel Erba alta rosa sopraelevata Indifferente Elettrificazione
267 Kilowattrel Erba alta rosa sopraelevata Indifferente Elettrificazione, Volo
268 Tinkatink Ispezione fognaria, Portapacchi grande Indifferente Costruzione
269 Tinkatuff Portapacchi grande Indifferente Costruzione
270 Tinkaton // // Ingegneria
271 Aerodactyl Esposizione di fossili alati Indifferente Volo
272 Cranidos Esposizione di teschio fossile Indifferente Sbriciolatutto
273 Rampardos Esposizione di testone fossile Indifferente Sbriciolatutto, Spargicose
274 Shieldon Esposizione di armatura fossile Indifferente Sbriciolatutto
275 Bastiodon Esposizione di scudo fossile Indifferente Sbriciolatutto, Spargicose
276 Tyrunt Esposizione di mascella fossile Indifferente Sbriciolatutto
277 Tyrantrum Esposizione di despota fossile Indifferente Sbriciolatutto, Spargicose
278 Amaura Esposizione di fossile di vela Indifferente Sbriciolatutto
279 Aurorus Esposizione di fossile della tundra Indifferente Sbriciolatutto, Spargicose
280 Eevee Bel letto di fiori Indifferente Commercio
281 Vaporeon Abbeveratoio blu senza limiti Indifferente Idratazione
282 Jolteon Patate elettrificate Indifferente Elettrificazione
283 Flareon Spezie piccantissime Indifferente Combustione
284 Espeon Spuntini giornalieri eleganti Giorno Rifornimento
285 Umbreon Biscotti al cioccolato fondente Notte Ricerca
286 Leafeon Panino di verdure Indifferente Coltivazione
287 Glaceon Gelato ghiacciato Indifferente Commercio
288 Sylveon Adorabile torta con fiocco Indifferente Allegria
289 Kyogre // // //
290 Raikou // (Trovato sulle isole oniriche di Ditto e Pikachu) Indifferente Elettrificazione
291 Entei // (Trovato sulle isole oniriche di Ditto e Arcanine) Indifferente Combustione
292 Suicune // (Trovato sulle isole oniriche di Ditto e Eevee) Indifferente Idratazione
293 Volcanion // // Combustione
294 Articuno //, Costruire Camere frigorifere Indifferente Volo
295 Zapdos //, Costruire Centrale elettrica abbandonata Indifferente Volo
296 Moltres //, Costruire Altare della Fiamma Indifferente Volo
297 Lugia //, Trovare Articuno, Moltres e Zapdos, Costruire Campana della marea // //
298 Ho-Oh //, Trovare Entei, Suicune e Raikou, Costruire la Campana Limpida // //
299 Mewtwo // (Trovato sull'isola onirica di Ditto) Indifferente Teletrasporto
300 Mew //, Collezionare 27 Ardesie misteriose Indifferente Teletrasporto

Questi sono tutti e trecento i Pokémon presenti nel Pokédex di Pokopia. Speriamo che questa lunga lista vi possa tornare utile in qualche misura per completare la vostra collezione di mostriciattoli tascabili. Per ulteriori delucidazioni, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata alla creazione di tutti gli habitat.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Pokémon Pokopia, tutti i Pokémon del Pokédex