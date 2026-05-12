Pokémon Pokopia celebra l'Italia e i suoi più grandi monumenti

Pokémon Pokopia ha celebrato l'Italia e i suoi più grandi monumenti grazie all'impegno della community nostrana, che ha sfruttato le possibilità di costruzione offerte dal gioco per riprodurre alcuni dei simboli più riconoscibili del nostro paese.

Fra le opere più interessanti realizzate nel titolo per Nintendo Switch 2 spiccano il Colosseo di Roma, il Tempio della Concordia di Agrigento e il Ponte di Rialto di Venezia: progetti complessi, che hanno richiesto coordinamento fra giocatori, attenzione ai dettagli architettonici e un uso creativo degli strumenti disponibili.

L'iniziativa è stata promossa e coordinata da alcuni content creator della scena italiana, fra cui Gidano (Ilias Cocchi Pontalti) e Lightning 95 (Alessandra Biondo), in collaborazione con la community Animal Crossing Life.

Il Colosseo è stato realizzato utilizzando centinaia di blocchi virtuali per ricreare la sua imponenza, mentre il Tempio della Concordia ha richiesto uno studio attento delle proporzioni classiche e della simmetria. Il Ponte di Rialto, invece, ha rappresentato una vera e propria sfida ingegneristica che ha messo alla prova la libertà creativa del sistema di costruzione.