L'alimentatore Mars Gaming ATX da 850W è al minimo su Amazon: dissipazione avanzata e funzionamento silenzioso

Se sei alla ricerca di un nuovo alimentatore ma vuoi risparmiare quanto più possibile, il prodotto Mars Gaming MPB850SIM da 850W è su Amazon a 68,92 € rispetto al prezzo consigliato di 86,50 €, permettendoti di risparmiare il 20%. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni era di 83,14 €. Si tratta del minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Silenzioso ed efficiente

In questo caso ti abbiamo proposto il prodotto nella colorazione bianca. L'alimentatore è dotato di una ventola SI Extreme Silence da 140mm con nucleo in rame e alluminio e cuscinetti FDB, prolungando la sua durata. Garantisce un funzionamento silenzioso, mentre la dissipazione avanzata e i canali di accelerazione offrono un flusso d'aria continuo.

Mars Gaming MPB850SIM da 850W

A contribuire è la tecnologia AI2-RPM, che sfrutta il machine learning e l'intelligenza artificiale per adattare in tempo reale la velocità della ventola SI Extreme Silence in base al carico del sistema. La tecnologia SMD è progettata per prolungare la durata dell'alimentatore e ridurre il consumo energetico del 20%. Infine, il suo design Full Modulare e i cavi piatti extra-lunghi facilitano il montaggio in qualsiasi tipo di case.