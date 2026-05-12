iOS 26.5, pairing stile AirPods e notifiche per accessori di terze parti ufficialmente disponibili in Europa

Dopo diversi mesi di test, iOS 26.5 introduce ufficialmente alcune funzioni per gli accessori di terze parti. Nello specifico, l'accoppiamento di prossimità per auricolari di altri produttori funzionerà in modo simile agli AirPods, mentre le notifiche da iPhone saranno visibili anche su smartwatch di terze parti. Ve ne abbiamo già parlato in precedenza a partire dalle prime beta di iOS 26.3, ma queste funzioni non erano ancora state distribuite ufficialmente. Adesso tutti gli utenti europei dovrebbero iniziare a poter usufruire delle novità. Vediamo meglio i dettagli.

Le novità in Europa Per conformarsi al Digital Markets Act dell'UE, Apple sta consentendo ai dispositivi indossabili di terze parti di accedere ad alcune funzionalità precedentemente esclusive di Apple (AirPods e Apple Watch). Come vi abbiamo anticipato, queste novità sono state testate nel corso dei mesi, ma non erano ancora disponibili ufficialmente. Con la versione stabile di iOS 26.5 adesso potete provare le novità, ma specifichiamo un aspetto fondamentale: la vera disponibilità dipenderà dai produttori di accessori, dato che saranno loro a dover integrare il supporto per gli aggiornamenti legati all'interoperabilità. Ciò significa che non tutti i dispositivi indossabili potrebbero accogliere queste funzionalità, almeno non immediatamente. Aspettatevi quindi una disponibilità graduale. Apple Watch Ecco le novità riepilogate di seguito: Accoppiamento di prossimità : gli auricolari di terze parti possono utilizzare questo tipo di accoppiamento per connettersi a un iPhone, in modo simile agli AirPods. Basterà avvicinare gli auricolari allo smartphone e si avvierà automaticamente la procedura di accoppiamento, senza ulteriori passaggi

: gli auricolari di terze parti possono utilizzare questo tipo di accoppiamento per connettersi a un iPhone, in modo simile agli AirPods. Basterà avvicinare gli auricolari allo smartphone e si avvierà automaticamente la procedura di accoppiamento, senza ulteriori passaggi Notifiche su accessori di terze parti : adesso gli smartwatch (e altri dispositivi) possono ricevere le notifiche da iPhone.

: adesso gli smartwatch (e altri dispositivi) possono ricevere le notifiche da iPhone. Attività in tempo reale: queste attività possono essere visualizzate su un dispositivo indossabile di terze parti, come avviene già su Apple Watch Come specificato da Apple, le notifiche e le attività in tempo reale non possono essere utilizzate a fini pubblicitari o di addestramento dei modelli. Inoltre, le informazioni inoltrate non possono essere inviate ad altre app o dispositivi oltre all'accessorio di destinazione autorizzato. iOS 26.4: vediamo come funziona l'inoltro delle notifiche per accessori di terze parti

E la crittografia RCS? Secondo le note ufficiali, anche la crittografia RCS per i messaggi tra iPhone e Android è disponibile in Europa. Tuttavia, per ora è supportata solo da alcuni operatori specifici, tra cui tedeschi, spagnoli, francesi e altri, mentre quelli italiani non rientrano ancora nell'elenco. Sembra quindi che bisognerà ancora attendere. Nel frattempo, in questo articolo potete scoprire tutte le principali novità di iOS 26.5.