Pokémon Pokopia svela il nuovo evento a tempo limitato: si va a caccia di cristalli

Proseguono gli eventi a tempo limitato di Pokémon Pokopia. Il prossimo inizierà tra pochi giorni e si intitola "Caccia preziosa di Sableye": l'obiettivo sarà dare una mano al Pokémon Oscurità raccogliendo frammenti di cristallo.
L'evento sarà disponibile a partire dal 29 aprile e si concluderà il 14 maggio. Nel frattempo avete ancora pochissimi giorni per partecipare e completare la sfida al salto della liana di Bulbasaur, che resterà attiva solo fino al 27 aprile. A ogni modo, è possibile "ingannare il tempo" modificando manualmente data e orario interni di Nintendo Switch 2 dalle impostazioni: in questo modo è possibile prendere parte agli eventi anche una volta terminati.
I dettagli dell'evento di Sableye
Come per i precedenti eventi, anche in questo caso Sableye apparirà nei pressi di un Centro Pokémon. Interagendovi, i giocatori potranno farci amicizia e verranno incaricati di raccogliere dei frammenti di cristallo rossi.
È possibile trovare questo materiale speciale solo durante l'evento e presso le Isole Oniriche (ecco una rapida guida su come accedervi). Una volta raccolti abbastanza cristalli rossi potrete donarli a Sableye in cambio di varie ricompense per la personalizzazione della vostra isola, tra cui un kit da costruzione, arredi e altro ancora.