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Pokémon Pokopia svela il nuovo evento a tempo limitato: si va a caccia di cristalli

Tra pochi giorni prenderà il via un nuovo evento di Pokémon Pokopia. Intitolato "Caccia preziosa di Sableye", dovremo andare alla ricerca di frammenti di cristallo in cambio di ricompense.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/04/2026
Uno scatto dall'evento di Sableye di Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
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Proseguono gli eventi a tempo limitato di Pokémon Pokopia. Il prossimo inizierà tra pochi giorni e si intitola "Caccia preziosa di Sableye": l'obiettivo sarà dare una mano al Pokémon Oscurità raccogliendo frammenti di cristallo.

L'evento sarà disponibile a partire dal 29 aprile e si concluderà il 14 maggio. Nel frattempo avete ancora pochissimi giorni per partecipare e completare la sfida al salto della liana di Bulbasaur, che resterà attiva solo fino al 27 aprile. A ogni modo, è possibile "ingannare il tempo" modificando manualmente data e orario interni di Nintendo Switch 2 dalle impostazioni: in questo modo è possibile prendere parte agli eventi anche una volta terminati.

I dettagli dell'evento di Sableye

Come per i precedenti eventi, anche in questo caso Sableye apparirà nei pressi di un Centro Pokémon. Interagendovi, i giocatori potranno farci amicizia e verranno incaricati di raccogliere dei frammenti di cristallo rossi.

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Pokémon Pokopia si aggiorna di nuovo con varie correzioni, compresa una sui Centri Pokémon Pokémon Pokopia si aggiorna di nuovo con varie correzioni, compresa una sui Centri Pokémon

È possibile trovare questo materiale speciale solo durante l'evento e presso le Isole Oniriche (ecco una rapida guida su come accedervi). Una volta raccolti abbastanza cristalli rossi potrete donarli a Sableye in cambio di varie ricompense per la personalizzazione della vostra isola, tra cui un kit da costruzione, arredi e altro ancora.

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