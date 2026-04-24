Pokémon Pokopia svela il nuovo evento a tempo limitato: si va a caccia di cristalli

Proseguono gli eventi a tempo limitato di Pokémon Pokopia. Il prossimo inizierà tra pochi giorni e si intitola "Caccia preziosa di Sableye": l'obiettivo sarà dare una mano al Pokémon Oscurità raccogliendo frammenti di cristallo.

L'evento sarà disponibile a partire dal 29 aprile e si concluderà il 14 maggio. Nel frattempo avete ancora pochissimi giorni per partecipare e completare la sfida al salto della liana di Bulbasaur, che resterà attiva solo fino al 27 aprile. A ogni modo, è possibile "ingannare il tempo" modificando manualmente data e orario interni di Nintendo Switch 2 dalle impostazioni: in questo modo è possibile prendere parte agli eventi anche una volta terminati.