Apple prepara un iPhone con display OLED micro-curved senza cornici e design completamente in vetro per il 2027

Il nuovo display dovrebbe presentare curvature su tutti e quattro i lati, ma con un approccio più discreto rispetto ai pannelli "waterfall" già visti sul mercato . Le cosiddette micro-curvature manterrebbero una profondità uniforme e ridotta, garantendo un design elegante e una migliore ergonomia.

Per celebrare il ventesimo anniversario dell'iPhone, Apple starebbe progettando uno dei cambiamenti più radicali nella storia del suo smartphone. Secondo diverse fonti della supply chain asiatica, l'azienda di Cupertino avrebbe scelto Samsung per sviluppare un nuovo pannello OLED personalizzato , caratterizzato da una tecnologia "micro-curved" capace di migliorare sensibilmente luminosità, spessore ed efficienza energetica.

Un elemento centrale dell'iPhone del 2027

Un elemento centrale dell'innovazione sarà l'eliminazione del tradizionale strato polarizzatore, grazie all'adozione della tecnologia COE (Color Filter on Encapsulation). Questa soluzione consente di applicare il filtro colore direttamente sullo strato di incapsulamento del display, rendendo il pannello più sottile e lasciando passare più luce.

Il risultato è uno schermo più luminoso e con consumi energetici ridotti, anche se comporta nuove sfide nella gestione dei riflessi, che Apple sta affrontando con rivestimenti antiriflesso avanzati.

Tra le altre novità, si parla anche di uno strato di diffusione della luce con struttura "a cratere", progettato per distribuire la luminosità in modo uniforme su tutta la superficie del display. L'obiettivo finale è creare un'esperienza visiva omogenea e immersiva, senza variazioni di luminosità tra centro e bordi.