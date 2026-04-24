Il mouse MSI Forge GM300 è in promozione su Amazon: sensore ottico da 7.200 DPI e configurazione a 7 pulsanti

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del mouse MSI Forge GM300 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 29% per un costo totale e finale d'acquisto di 11,99€. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Il mouse MSI Forge GM300 è una soluzione pensata per chi cerca precisione e reattività. Con un peso di 118 grammi, offre un buon equilibrio tra stabilità e velocità nei movimenti, rendendolo adatto sia a sessioni competitive sia a utilizzi prolungati. Il dispositivo è dotato di un sensore ottico con sensibilità fino a 7200 DPI, regolabile su quattro livelli preimpostati.
Ulteriori dettagli sul mouse
La latenza dichiarata di 8 ms contribuisce a garantire un input rapido e preciso. Dal punto di vista costruttivo, integra switch resistenti fino a 10 milioni di clic per i pulsanti principali, assicurando una buona durata nel tempo. La configurazione a 7 pulsanti offre inoltre maggiore versatilità, utile per assegnare comandi personalizzati.
Il design simmetrico rappresenta uno dei suoi punti di forza: la forma bilanciata lo rende utilizzabile sia da utenti destrorsi che mancini, con una buona ergonomia per prese palm e claw. La rotella incisa migliora ulteriormente il controllo durante l'uso. Infine, l'illuminazione RGB con logo MSI Dragon aggiunge un tocco estetico personalizzabile.