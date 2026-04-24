Tempo di cambiare la scheda madre? Su Amazon la Gigabyte B650 Eagle è in promo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo che farà felici coloro che sono alla ricerca di una nuova scheda madre: la Gigabyte B650 Eagle viene messa in offerta con uno sconto attivo del 39% per un costo totale e finale d'acquisto di 119,90€ (minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La Gigabyte B650 Eagle è una scheda madre pensata per chi desidera costruire un sistema moderno e performante basato su piattaforma AMD. Dotata di socket AM5, supporta le CPU delle serie Ryzen 7000, 8000 e 9000, garantendo compatibilità con le più recenti tecnologie del marchio. Uno dei punti di forza è la sezione di alimentazione, con una soluzione VRM digitale a 12+2+2 fasi.