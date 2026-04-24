Tempo di cambiare la scheda madre? Su Amazon la Gigabyte B650 Eagle è in promo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo che farà felici coloro che sono alla ricerca di una nuova scheda madre: la Gigabyte B650 Eagle viene messa in offerta con uno sconto attivo del 39% per un costo totale e finale d'acquisto di 119,90€ (minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La Gigabyte B650 Eagle è una scheda madre pensata per chi desidera costruire un sistema moderno e performante basato su piattaforma AMD. Dotata di socket AM5, supporta le CPU delle serie Ryzen 7000, 8000 e 9000, garantendo compatibilità con le più recenti tecnologie del marchio. Uno dei punti di forza è la sezione di alimentazione, con una soluzione VRM digitale a 12+2+2 fasi.
Ulteriori dettagli sulla scheda madre
La scheda supporta memoria DDR5 in configurazione dual channel, con quattro slot DIMM compatibili con profili AMD EXPO e Intel XMP, permettendo di sfruttare appieno le prestazioni della RAM di nuova generazione. Per quanto riguarda lo storage, integra uno slot PCIe 5.0 e due connettori M.2 PCIe 4.0, ideali per SSD ad alta velocità.
Il design termico avanzato, insieme al sistema M.2 Thermal Guard, contribuisce a mantenere temperature stabili, migliorando l'affidabilità complessiva. Non mancano soluzioni pratiche come l'EZ-Latch per un'installazione semplificata della GPU. Infine, in termini di connettività include Wi-Fi 6E e LAN Gigabit, assicurando così connessioni rapide e stabili.