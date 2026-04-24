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Perché BioWare non parla del nuovo Mass Effect? La risposta è molto semplice

BioWare sta mantenendo uno stretto riserbo sul nuovo Mass Effect, ma per un motivo davvero semplice.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/04/2026
Un personaggio del nuovo Mass Effect
Mass Effect
Mass Effect
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Sappiamo ormai da qualche anno che il prossimo capitolo della saga Mass Effect è in fase di sviluppo, ma le notizie al riguardo, nell'ultimo periodo, sono state decisamente scarse. Molti pensavano che dopo il lancio di Dragon Age: The Veilguard se ne sarebbe saputo di più, ma non è andata così. A fare un po' di chiarezza su questo silenzio prolungato è intervenuto direttamente Mike Gamble, che sta dirigendo i lavori sul gioco.

Tanto lavoro e poche chiacchiere

Rispondendo alla domanda di un fan su X, Gamble ha spiegato la mancanza di aggiornamenti con una motivazione davvero semplicissima: il team è totalmente assorbito dalla produzione. "Siamo semplicemente impegnati a lavorare. Non c'è molto tempo per i teaser", ha dichiarato, confermando così che i lavori procedono a pieno ritmo dietro le quinte.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Per ritrovare l'ultimo vero aggiornamento sul gioco bisogna riavvolgere il nastro fino allo scorso novembre. In quell'occasione, il team di sviluppo aveva condiviso dei nuovi bozzetti, accompagnati dalle dichiarazioni del publisher Electronic Arts, che aveva colto l'opportunità per ribadire ancora una volta il proprio impegno verso il futuro del franchise.

La serie TV di Mass Effect è stata davvero riscritta? Parla lo sceneggiatore La serie TV di Mass Effect è stata davvero riscritta? Parla lo sceneggiatore

Insomma, la mancanza di trailer o annunci in pompa magna è dovuta al semplice fatto che i lavori sono attualmente in corso e non c'è molto da mostrare. Ai fan non resta che armarsi di pazienza, con la speranza di poter scoprire qualche dettaglio in più nel prossimo futuro, che chissà quando sarà.

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