La serie TV di Mass Effect è stata davvero riscritta? Parla lo sceneggiatore

La serie TV di Mass Effect è stata davvero riscritta? Dopo le voci sul rimaneggiamento dello show al fine di renderlo più accessibile ai non-videogiocatori, lo sceneggiatore Daniel Casey ha pensato di dover intervenire.

Ebbene, Casey ha detto che non c'è stata alcuna richiesta del genere, anzi leggere quelle affermazioni lo ha sorpreso: "Non posso condividere dettagli specifici sulla sceneggiatura di Mass Effect", ha scritto l'autore, "ma l'articolo che riportava queste dichiarazioni mi ha colto alla sprovvista."

"Non so da dove provenga quella citazione sugli 'spettatori non videoludici' o chi l'abbia pronunciata, ma in nessun momento mi è stato detto qualcosa del genere". Insomma, per lo sceneggiatore si tratta di indiscrezioni che non hanno alcuna legittimità.

Come forse ricorderete, i rumor sostenevano che il responsabile televisivo di Amazon MGM Studios, Peter Friedlander, stia esaminando le sceneggiature di vari progetti per valutare eventuali modifiche.