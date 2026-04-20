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La serie TV di Mass Effect è stata davvero riscritta? Parla lo sceneggiatore

Lo sceneggiatore della serie televisiva di Mass Effect, Daniel Casey, ha parlato delle voci secondo cui lo show sarebbe stato riscritto con in mente i non-videogiocatori.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/04/2026
Il Comandante Shepard di Mass Effect

La serie TV di Mass Effect è stata davvero riscritta? Dopo le voci sul rimaneggiamento dello show al fine di renderlo più accessibile ai non-videogiocatori, lo sceneggiatore Daniel Casey ha pensato di dover intervenire.

Ebbene, Casey ha detto che non c'è stata alcuna richiesta del genere, anzi leggere quelle affermazioni lo ha sorpreso: "Non posso condividere dettagli specifici sulla sceneggiatura di Mass Effect", ha scritto l'autore, "ma l'articolo che riportava queste dichiarazioni mi ha colto alla sprovvista."

"Non so da dove provenga quella citazione sugli 'spettatori non videoludici' o chi l'abbia pronunciata, ma in nessun momento mi è stato detto qualcosa del genere". Insomma, per lo sceneggiatore si tratta di indiscrezioni che non hanno alcuna legittimità.

Il capo di Amazon TV avrebbe chiesto di riscrivere alcune parti della serie TV di Mass Effect per renderla più adatta ai non videogiocatori Il capo di Amazon TV avrebbe chiesto di riscrivere alcune parti della serie TV di Mass Effect per renderla più adatta ai non videogiocatori

Come forse ricorderete, i rumor sostenevano che il responsabile televisivo di Amazon MGM Studios, Peter Friedlander, stia esaminando le sceneggiature di vari progetti per valutare eventuali modifiche.

Una trasposizione fedele

Mentre i numerosissimi appassionati di Mass Effect continuano a chiedersi se tornerà mai la magia di BioWare, sembra dunque che il progetto relativo alla trasposizione televisiva della serie non rischi di essere snaturato e punti anzi a una rappresentazione fedele di quell'universo.

Annunciato nel 2021, lo show è entrato in fase di sviluppo attivo nel novembre 2024 ma è ancora per larga parte avvolto dal mistero, visto che non sono stati ancora rivelati dettagli concreti sulla trama né su altri aspetti della produzione.

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