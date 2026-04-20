Ball x Pit: il grosso Shadow Update ha una data di uscita e un trailer di presentazione

Kenny Sun è intervenuto direttamente sul blog di PlayStation per presentare il grosso Shadow Update di Ball x Pit, un sostanzioso aggiornamento che ha ora una data di uscita e un trailer di presentazione.

L'update sarà disponibile dal 27 aprile e porterà con sé diverse caratteristiche aggiuntive interessanti per il fenomenale misto tra Arkanoid e un gioco di ruolo che ha conquistato il mondo, sia su PC che su console.

Si tratta di incrementare i già numerosi contenuti di Ball x Pit, ampliando le possibilità di gioco per quanto riguarda personaggi, caratteristiche e ovviamente palle da lanciare, in linea con quanto visto finora.