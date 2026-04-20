Ball x Pit: il grosso Shadow Update ha una data di uscita e un trailer di presentazione

Kenny Sun è intervenuto direttamente sul blog di PlayStation per presentare il grosso Shadow Update di Ball x Pit, un sostanzioso aggiornamento che ha ora una data di uscita e un trailer di presentazione.
L'update sarà disponibile dal 27 aprile e porterà con sé diverse caratteristiche aggiuntive interessanti per il fenomenale misto tra Arkanoid e un gioco di ruolo che ha conquistato il mondo, sia su PC che su console.
Si tratta di incrementare i già numerosi contenuti di Ball x Pit, ampliando le possibilità di gioco per quanto riguarda personaggi, caratteristiche e ovviamente palle da lanciare, in linea con quanto visto finora.
Ancora tanti altri elementi in arrivo
Tra le aggiunte principali dello Shadow Update ci sono due nuovi personaggi giocabili, ovvero il Tunneler, un minatore che lancia proiettili in grado di oltrepassare il bordo dello schermo, e il Tiptoer, fragile ma letale ninja che non viene visto dai nemici, al costo però di una salute ridotta.
Oltre a questi, ci saranno 11 nuove palle da lanciare, come quelle velenose che incrementano il danno a ogni colpo, l'abilità che blocca un'intera area di gioco immobilizzando i nemici, l'erosione che passa attraverso le schiere di avversari riducendone l'energia e tante altre.
In aggiunta, ci sono anche quattro abilità passive come la Freccia del Destino che ci rende immuni ai proiettili e contrattacca con nuovi proiettili minori per ogni colpo subito e altre che incrementano il danno agli avversari o diminuiscono quello inferto al protagonista in maniera progressiva.
Infine, si segnala anche l'arrivo di una nuova struttura da costruire nella base, con la Guildhall, che consente ai giocatori di effettuare un re-roll degli upgrade già scelti per i personaggi. Dopo il Regal Update gratis, questo mese arriva dunque anche lo Shadow Update, mentre il gioco continua il suo percorso di successo, ora anche per sistemi iOS e Android.