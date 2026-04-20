Il nuovo trailer di Tropico 7 presenta alcune novità del gameplay

Alcune delle novità del gameplay di Tropico 7 sono state presentate da Gaming Minds Studios e Kalypso Media con un nuovo trailer, che parte dalle tradizionali atmosfere del celebre strategico per focalizzarsi su meccaniche e funzionalità specifiche.

La prima e più importante è certamente rappresentata dal sistema di terraformazione, che consente di intervenire direttamente sulla geografia dell'arcipelago: in Tropico 7 non dovremo limitarci a costruire città e infrastrutture, bensì potremo modificare il territorio stesso per spianare montagne, creare nuove spiagge o addirittura intere isole.

Naturalmente al centro dell'esperienza troveremo anche stavolta la gestione del potere, che ci vedrà guidare una nazione attraverso i secoli nel tentativo di farla prosperare e curare al contempo i nostri interessi personali, in un gioco di equilibri e attenta pianificazione.

Per quanto concerne i contenuti, la campagna di Tropico 7 si svilupperà attraverso cinque mappe, accompagnando il continuo successo de Il Presidente, affiancato dal fedele Penultimo e ostacolato da una nuova nemesi: Victoria Guerra.