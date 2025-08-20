Tropico 7 è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox, sarà anche su Game Pass Ultimate

Kalypso Media ha annunciato Tropico 7 , il nuovo capitolo della serie di simulatori di costruzione di città, svelando che è previsto per il 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X | S .

Il trailer di Tropico 7

Tropico 7 è in sviluppo presso il team Gaming Minds Studios, già autori di Port Royale 4 e Railway Empire 2, e proporrà una compagna narrativa divisa in cinque mappe, oltre a 20 mappe sandbox, un generatore di mappe casuali e 10 scenari aggiuntivi.

Inoltre, saranno presenti nuovi strumenti per terraformare le mappe (per cancellare montagne, creare spiagge o persino creare intere isole), una nuova funzione "concilio" che sarà centrale per le macchinazioni politiche del nostro El Presidente, una nuova nemesi (Victoria Guerra) e il ritorno dell'aiutante Penultimo e non solo.

Ovviamente avremo dei ribelli da schiacciare e minacce estere da affrontare con un "sistema militare creato dal nuovo" che, secondo le promesse degli autori, dovrebbe permettere un maggiore controllo diretto delle unità da combattimento. Ci sono poi nuovi modi per personalizzare il nostro palazzo e anche El Presidente.

Il video, che potete vedere poco sopra, si apre con El Presidente che spiega come Tropico sia il più grande Paese al mondo, ma che diventerà anche migliore. Non viene mostrato del gameplay, ma il filmato esemplifica l'idea di fondo: prenderemo una isola sperduta e povera e la renderemo una grande nazione. Ironicamente, il team ammette che il trailer è un po' generico, ma che dovremo avere pazienza per scoprire qualcosa di più.