Ball x Pit può essere giocato gratis su Nintendo Switch questa settimana, il problema sarà staccarsi

Nintendo Europe ha annunciato il nuovo gioco protagonista dell'iniziativa Game Trials su Nintendo Switch ed è Ball x Pit, fenomenale titolo ibrido che mischia elementi roguelike, RPG e gestionali al gameplay di Arkanoid, e sebbene la cosa possa sembrare strana funziona veramente alla grande.

Per poter accedere all'iniziativa Game Trials bisogna avere un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online, qualsiasi livello del servizio: nel caso lo abbiate, potete scaricare e giocare Ball x Pit gratuitamente dal 26 maggio al primo giugno, dunque una settimana di tempo per poterlo provare in maniera approfondita.

Considerando il funzionamento del gioco, il problema poi sarà riuscire a staccarsi, visto che può creare una notevole dipendenza: si tratta di un titolo che conta numerosi utenti attivi su PC e console, peraltro disponibile anche nel catalogo di Game Pass.