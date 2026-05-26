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Ball x Pit può essere giocato gratis su Nintendo Switch questa settimana, il problema sarà staccarsi

Nintendo ha lanciato una nuova iniziativa nella serie dei Game Trials destinati agli abbonati a Nintendo Switch Online, in questo caso consentendo di giocare a Ball x Pit gratuitamente.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   26/05/2026
Un'immagine di Ball x Pit
Ball x Pit
Ball x Pit
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Nintendo Europe ha annunciato il nuovo gioco protagonista dell'iniziativa Game Trials su Nintendo Switch ed è Ball x Pit, fenomenale titolo ibrido che mischia elementi roguelike, RPG e gestionali al gameplay di Arkanoid, e sebbene la cosa possa sembrare strana funziona veramente alla grande.

Per poter accedere all'iniziativa Game Trials bisogna avere un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online, qualsiasi livello del servizio: nel caso lo abbiate, potete scaricare e giocare Ball x Pit gratuitamente dal 26 maggio al primo giugno, dunque una settimana di tempo per poterlo provare in maniera approfondita.

Considerando il funzionamento del gioco, il problema poi sarà riuscire a staccarsi, visto che può creare una notevole dipendenza: si tratta di un titolo che conta numerosi utenti attivi su PC e console, peraltro disponibile anche nel catalogo di Game Pass.

Cos'è Ball x Pit?

Sviluppato da Kenny Sun and Friends come piccolo progetto indie, il gioco si è rivelato un grande successo: si tratta di un roguelite incentrato sulla sopravvivenza e la progressione costante ma costruito su una meccanica di gioco che ricorda il vecchio Arkanoid.

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Il protagonista avanza automaticamente nei livelli che scrollano in verticale, con la possibilità comunque di spostarlo in maniera libera, e lancia continuamente attacchi attraverso sfere rimbalzanti che hanno vari effetti.

Ball x Pit: il grosso Shadow Update ha una data di uscita e un trailer di presentazione Ball x Pit: il grosso Shadow Update ha una data di uscita e un trailer di presentazione

Queste colpiscono orde di nemici in avvicinamento, anche questi con abilità e caratteristiche specifiche che impongono approcci diversi, mentre un sistema di power-up progressivi sullo stile di Vampire Survivors rende sempre più potente il protagonista, almeno all'interno della medesima partita fino ad alcuni upgrade costanti.

A tutto questi si aggiunge poi la possibilità di costruire un'ampia base e gestirla in varie maniere, andando a completare il quadro di un titolo davvero difficile da mollare, una volta avviato. Siete stati avvertiti.

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