Ball x Pit può essere giocato gratis su Nintendo Switch questa settimana, il problema sarà staccarsi

Nintendo Europe ha annunciato il nuovo gioco protagonista dell'iniziativa Game Trials su Nintendo Switch ed è Ball x Pit, fenomenale titolo ibrido che mischia elementi roguelike, RPG e gestionali al gameplay di Arkanoid, e sebbene la cosa possa sembrare strana funziona veramente alla grande.
Per poter accedere all'iniziativa Game Trials bisogna avere un abbonamento attivo a Nintendo Switch Online, qualsiasi livello del servizio: nel caso lo abbiate, potete scaricare e giocare Ball x Pit gratuitamente dal 26 maggio al primo giugno, dunque una settimana di tempo per poterlo provare in maniera approfondita.
Considerando il funzionamento del gioco, il problema poi sarà riuscire a staccarsi, visto che può creare una notevole dipendenza: si tratta di un titolo che conta numerosi utenti attivi su PC e console, peraltro disponibile anche nel catalogo di Game Pass.
Cos'è Ball x Pit?
Sviluppato da Kenny Sun and Friends come piccolo progetto indie, il gioco si è rivelato un grande successo: si tratta di un roguelite incentrato sulla sopravvivenza e la progressione costante ma costruito su una meccanica di gioco che ricorda il vecchio Arkanoid.
Il protagonista avanza automaticamente nei livelli che scrollano in verticale, con la possibilità comunque di spostarlo in maniera libera, e lancia continuamente attacchi attraverso sfere rimbalzanti che hanno vari effetti.
Queste colpiscono orde di nemici in avvicinamento, anche questi con abilità e caratteristiche specifiche che impongono approcci diversi, mentre un sistema di power-up progressivi sullo stile di Vampire Survivors rende sempre più potente il protagonista, almeno all'interno della medesima partita fino ad alcuni upgrade costanti.
A tutto questi si aggiunge poi la possibilità di costruire un'ampia base e gestirla in varie maniere, andando a completare il quadro di un titolo davvero difficile da mollare, una volta avviato. Siete stati avvertiti.
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