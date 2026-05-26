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Immergiti nel Giappone feudale: Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 costa 20 € in meno

Tra le offerte di Amazon troviamo Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 con uno sconto del 33%, permettendoti di risparmiare 20 €. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/05/2026
Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2
Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows
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Se sei un appassionato della serie o cerchi un nuovo titolo open world da poter esplorare liberamente, Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 è su Amazon a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare il 33%. Specifichiamo che non si tratta del minimo storico, ma il prezzo differisce leggermente (34,99 €). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una shinobi e un samurai nel Giappone feudale

Se cerchi un gioco open world con vaste ambientazioni da esplorare in totale libertà, insieme a diverse missioni secondarie e nuove storie da scoprire, questo titolo è perfetto per te. Vestirai i panni di due personaggi differenti: Naoe, una shinobi con un gameplay incentrato sulla componente stealth, e Yasuke, un samurai che si distingue per meccaniche corpo a corpo con la sua katana o naginata.

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Diverse attività potranno intrattenerti per innumerevoli ore ed è un gioco con una grande accuratezza storica. Anche il comparto tecnico è eccellente e il gameplay è godibile grazie ai diversi stili di gioco. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

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