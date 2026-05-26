Immergiti nel Giappone feudale: Assassin's Creed Shadows per Nintendo Switch 2 costa 20 € in meno

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Una shinobi e un samurai nel Giappone feudale

Se cerchi un gioco open world con vaste ambientazioni da esplorare in totale libertà, insieme a diverse missioni secondarie e nuove storie da scoprire, questo titolo è perfetto per te. Vestirai i panni di due personaggi differenti: Naoe, una shinobi con un gameplay incentrato sulla componente stealth, e Yasuke, un samurai che si distingue per meccaniche corpo a corpo con la sua katana o naginata.

Diverse attività potranno intrattenerti per innumerevoli ore ed è un gioco con una grande accuratezza storica. Anche il comparto tecnico è eccellente e il gameplay è godibile grazie ai diversi stili di gioco. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.