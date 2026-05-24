Assassin's Creed Black Flag Resynced vi farà ubriacare e barcollare nei caricamenti, tranquilli

Per un istante, online si è pensato che Ubisoft avesse rimosso questa versione dei caricamenti, ma la compagnia francese ha rapidamente messo a tacere i dubbi e ha mostrato la nuova animazione di Edward ubriaco in Assassin's Creed Black Flag Resynced .

In Assassin's Creed IV: Black Flag era possibile ritrovarsi a controllare una versione ubriaca e barcollante di Edward Kenway, il protagonista del gioco, all'interno delle schermate di caricamento dell'Animus.

Il post di Ubisoft su Assassin's Creed Black Flag Resynced

Il tutto è iniziato quando l'account UK di Assassin's Creed ha pubblicato un breve video con la descrizione "Schermata di caricamento ubriaca di Assassin's Creed Black Flag Resynced". Potete vederla nel tweet qui sotto, nel secondo filmato. Si tratta in realtà di una scena strana, visto che Edward corre in modo normale e semplicemente lo schermo si muove ondeggiando.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I fan non hanno quindi apprezzato e hanno temuto che fosse stata rimossa la vecchia schermata di caricamento con Edward che barcollava. Poi, però, il team ha confermato che ci sarà anche qualcosa di simile alla versione originale, pubblicando un secondo video (quello che vedete per primo nel tweet) nel quale Edward beve e poi cade a terra.

Come saprete, Assassin's Creed Black Flag Resynced arriverà il 9 luglio 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S, quindi tra non molto potrete provare con mano l'opera. Nel frattempo, però, vi ricordiamo infine che abbiamo provato Assassin's Creed: Black Flag Resynced.