Assassin's Creed Black Flag Resynced permette di togliere l'HUD in ogni momento: un video mostra l'effetto

Assassin's Creed Black Flag Resynced tornerà questa estate e pare che Ubisoft voglia pian piano mostrare tanti dettagli del videogioco. Ora, ha svelato che è possibile togliere l'HUD in modo semplice e veloce.
L'HUD, ricordiamo, significa "Heads-Up Display" ed è l'insieme di tutte quelle indicazioni a schermo utili al giocatore ma non davvero presenti nel mondo di gioco, come la barra della vita del personaggio, una minimappa o una bussola.
Il video di Assassin's Creed Black Flag Resynced
Ubisoft ha condiviso il video tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, scrivendo: "Ai nostri esploratori, Assassin's Creed Black Flag Resynced includerà una opzione per nascondere in modo immediato l'HUD in-game con la pressione di un tasto".
Nel video vediamo Edward che cammina in una delle città di Assassin's Creed Black Flag Resynced e poi si infiltra in una villa in mezzo alla foresta. Possiamo vedere che è possibile mettere e togliere l'HUD senza dover passare attraverso un menù, un modo fantastico per potersi godere la bellezza del gioco in ogni momento.
Dopotutto, uno dei punti forti di Assassin's Creed Black Flag Resynced è la grafica completamente ricreata con le più recenti tecnologie di Ubisoft, quindi potersi godere l'opera come più si preferisce in modo semplice è solo un bene. Chiunque invece senta il bisogno di avere l'HUD sempre in vista, potrà semplicemente ignorare l'opzione.
Ricordiamo anche che Assassin's Creed Black Flag Resynced ha mostrato il gameplay sottomarino.
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