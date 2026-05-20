Assassin's Creed Black Flag Resynced permette di togliere l'HUD in ogni momento: un video mostra l'effetto

Assassin's Creed Black Flag Resynced tornerà questa estate e pare che Ubisoft voglia pian piano mostrare tanti dettagli del videogioco. Ora, ha svelato che è possibile togliere l'HUD in modo semplice e veloce.

L'HUD, ricordiamo, significa "Heads-Up Display" ed è l'insieme di tutte quelle indicazioni a schermo utili al giocatore ma non davvero presenti nel mondo di gioco, come la barra della vita del personaggio, una minimappa o una bussola.