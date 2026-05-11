A quanto pare Assassin's Creed: Black Flag non consentirà di usare le Lame Celate come un'arma: iconico strumento in dotazione agli Assassini, non potranno essere selezionate e brandite liberamente, bensì verranno impiegate solo in maniera contestuale.
A rivelarlo è stato il creative director Paul Fu, che nel corso di una sessione di domande e risposte su Reddit ha parlato appunto di come le Lame Celate non vengano gestite nel remake come un'arma impugnabile, bensì sia possibile estrarle solo per le esecuzioni, dopo aver spezzato la difesa degli avversari.
Diamo per scontato che le uccisioni istantanee con la Lama Celata durante le fasi stealth rimarranno una funzionalità disponibile anche in Assassin's Creed: Black Flag Resynced, ma il fatto di non poter combattere brandendo le lame in luogo della spada ha fatto storcere il naso a diversi utenti nel corso dell'interazione con il creative director.
In particolare, alcune persone hanno fatto notare al team di sviluppo che ridurre l'equipaggiamento di Edward a un unico strumento inciderà sulla varietà dei combattimenti, facendoli diventare ripetitivi molto in fretta.
Più di un semplice remake
Come abbiamo avuto modo di scrivere, Assassin's Creed: Black Flag Resynced è più di un semplice remake e le modifiche apportate anche al gameplay rientrano nell'ottica di una rivisitazione che non si limita a riprodurre la stessa identica esperienza ma con un comparto tecnico rinnovato.
Ad ogni modo, diverse funzionalità faranno il proprio ritorno nel gioco, come ad esempio il "social stealth", la capacità del protagonista di mimetizzarsi fra i passanti e di interagire con essi al fine di creare diversivi o vere e proprie spedizioni mirate.
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