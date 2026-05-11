Assassin's Creed: Black Flag non consentirà di usare le Lame Celate come un'arma

A rivelarlo è stato il creative director Paul Fu, che nel corso di una sessione di domande e risposte su Reddit ha parlato appunto di come le Lame Celate non vengano gestite nel remake come un'arma impugnabile, bensì sia possibile estrarle solo per le esecuzioni , dopo aver spezzato la difesa degli avversari.

Più di un semplice remake

Come abbiamo avuto modo di scrivere, Assassin's Creed: Black Flag Resynced è più di un semplice remake e le modifiche apportate anche al gameplay rientrano nell'ottica di una rivisitazione che non si limita a riprodurre la stessa identica esperienza ma con un comparto tecnico rinnovato.

Ad ogni modo, diverse funzionalità faranno il proprio ritorno nel gioco, come ad esempio il "social stealth", la capacità del protagonista di mimetizzarsi fra i passanti e di interagire con essi al fine di creare diversivi o vere e proprie spedizioni mirate.