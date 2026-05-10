Il team di ARC Raiders svela un team dedicato all'eSport di The Finals

Oscar 'Schnobben' Lundberg, Community Lead di Embark Studios ovvero il team di ARC Raiders e The Finals, ha svelato che la compagnia intende puntare sul mondo degli eSport e in particolar modo tramite The Finals, il suo intenso sparatutto in prima persona.
The Finals riceverà un team gestito internamente e dedicato completamente al supporto della sfera eSport.
Il commento sul team eSport di The Finals
Oscar 'Schnobben' Lundberg ha scritto, tramite un post sui social media che potete vedere qui sotto: "Il segreto è svelato, amici miei! A partire dallo scorso venerdì, io e Janice abbiamo nuovi ruoli e nuove responsabilità su The Finals."
"Facciamo sul serio riguardo al futuro di The Finals, e gli esport hanno un posto di rilievo in esso. Questo è l'inizio di un team interno dedicato proprio a supportare questo aspetto. Non preoccupatevi, però: non vi libererete di me, non vado da nessuna parte."
"Continuerò a occuparmi dei nostri stream settimanali della community, a passare il tempo su Discord e Twitch, a parlare con voi, a godermi i meme, a raccogliere i feedback e a fare del mio meglio per rappresentare tutti voi della nostra incredibile community."
Diteci, state giocando a The Finals oppure preferite ARC Raiders?
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