Il team di ARC Raiders svela un team dedicato all'eSport di The Finals

Oscar 'Schnobben' Lundberg, Community Lead di Embark Studios ovvero il team di ARC Raiders e The Finals, ha svelato che la compagnia intende puntare sul mondo degli eSport e in particolar modo tramite The Finals, il suo intenso sparatutto in prima persona.

The Finals riceverà un team gestito internamente e dedicato completamente al supporto della sfera eSport.