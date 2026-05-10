Star Fox supporterà gli amiibo, ma non sembra che ne avrà di dedicati

Star Fox tornerà con un remake e i giocatori potranno rivivere le avventure originali del pilota di Nintendo in una nuova versione, potenziata non solo graficamente ma anche a livello di gameplay e modalità.

Come funzionano gli amiibo di Star Fox per Nintendo Switch 2

Quando scansioni un amiibo compatibile in Star Fox su Nintendo Switch 2, potrai ricevere emblemi e sfondi speciali. Questi possono essere utilizzati per il tuo 'Banner di Battaglia', che viene mostrato durante i match online. Le statuette compatibili includono Fox, Falco e Wolf della serie Super Smash Bros.

Il supporto agli amiibo è quindi confermato, ma non sembra che verranno realizzate statuette speciali dedicate al gioco. Mancano ancora tecnicamente poche settimane al lancio, ma dato che non ci sono state novità nel Nintendo Direct di questa settimana, è probabilmente lecito affermare che non ci saranno nuovi amiibo, a meno che non arrivino dopo il lancio.

Ricordiamo che Star Fox arriverà il 25 giugno 2026 solo su Nintendo Switch 2. Vi lasciamo infine al video confronto tra Star Fox Remake e Star Fox 64.