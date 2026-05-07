Star Fox Remake vs Star Fox 64: il video confronto mostra il cambiamento della grafica

Come era stato anticipato dai leak più recenti, Nintendo ha annunciato un nuovo Star Fox o, per meglio dire, ha svelato che è in arrivo un remake di Star Fox 64, sviluppato per Nintendo Switch 2.
Ovviamente, considerando quanto tempo è passato dall'originale, il gioco sarà completamente ricreato a livello grafico e ludico. Quanto è cambiato però esattamente?
Il video confronto di Star Fox
Possiamo vedere l'evoluzione del gioco grazie al video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che mette fianco a fianco Star Fox 64 e il suo remake per Nintendo Switch 2.
Il remake non evolverà solo graficamente l'opera originale, ma avrà un gameplay migliorato, nuovi filmati e anche nuove modalità, compreso il multigiocatore fino a un massimo di 8 utenti. Inoltre, ci sarà anche un nuovo prologo riguardo la storia di James, il padre di Fox.
Star Fox per Nintendo Switch 2 arriverà il 25 giugno 2026, ovvero tra circa un mese e mezzo.
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