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Star Fox Remake vs Star Fox 64: il video confronto mostra il cambiamento della grafica

Nintendo ha svelato di essere al lavoro sul remake di Star Fox 64 e ora un video mette a confronto la grafica dell'originale con quella del titolo per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/05/2026
Star Fox e un ufficiale canide in Star Fox per Nintendo Switch 2

Come era stato anticipato dai leak più recenti, Nintendo ha annunciato un nuovo Star Fox o, per meglio dire, ha svelato che è in arrivo un remake di Star Fox 64, sviluppato per Nintendo Switch 2.

Ovviamente, considerando quanto tempo è passato dall'originale, il gioco sarà completamente ricreato a livello grafico e ludico. Quanto è cambiato però esattamente?

Il video confronto di Star Fox

Possiamo vedere l'evoluzione del gioco grazie al video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits, che mette fianco a fianco Star Fox 64 e il suo remake per Nintendo Switch 2.

Il remake non evolverà solo graficamente l'opera originale, ma avrà un gameplay migliorato, nuovi filmati e anche nuove modalità, compreso il multigiocatore fino a un massimo di 8 utenti. Inoltre, ci sarà anche un nuovo prologo riguardo la storia di James, il padre di Fox.

Star Fox annunciato per Nintendo Switch 2 con data di uscita e tanti dettagli: è il remake di Star Fox 64 Star Fox annunciato per Nintendo Switch 2 con data di uscita e tanti dettagli: è il remake di Star Fox 64

Star Fox per Nintendo Switch 2 arriverà il 25 giugno 2026, ovvero tra circa un mese e mezzo.

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