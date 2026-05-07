Star Fox Remake vs Star Fox 64: il video confronto mostra il cambiamento della grafica

Come era stato anticipato dai leak più recenti, Nintendo ha annunciato un nuovo Star Fox o, per meglio dire, ha svelato che è in arrivo un remake di Star Fox 64, sviluppato per Nintendo Switch 2.

Ovviamente, considerando quanto tempo è passato dall'originale, il gioco sarà completamente ricreato a livello grafico e ludico. Quanto è cambiato però esattamente?