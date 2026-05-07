Star Fox annunciato per Nintendo Switch 2 con data di uscita e tanti dettagli: è il remake di Star Fox 64

Il gioco arriverà nei negozi il 25 giugno , naturalmente in esclusiva per Nintendo Switch 2. Qui sotto trovate la replica del Direct in italiano e i primi scatti ufficiali, insieme a un riassunto completo di tutte le novità annunciate per il grande ritorno di Fox McCloud e della sua squadra.

Completamente a sorpresa, nel cuore della notte Nintendo ha svelato Star Fox per Nintendo Switch 2 con un Direct dedicato. Il progetto è un remake di Star Fox 64 , conosciuto come Lylat Wars in Giappone e in Europa, storico capitolo pubblicato nel 1997 su Nintendo 64.

Un remake con una grafica rinnovata, nuovi contenuti e molto altro

Star Fox per Nintendo Switch 2 ripropone l'avventura di Star Fox 64 in una veste completamente rinnovata, partendo dall'impianto visivo ricostruito da zero e con un taglio più cinematografico.

Lylat torna a essere il teatro di una guerra interstellare contro lo scienziato Andross, deciso a conquistare l'intero sistema, e ancora una volta tocca a Fox McCloud e alla sua squadra affrontare una missione ad altissimo rischio. A bordo dell'Arwing si attraversano pianeti, nebulose e campi di asteroidi sfruttando manovre acrobatiche per seminare i nemici e ribaltare le sorti degli scontri. Il gioco mantiene la struttura originale, con rotte alternative che si sbloccano in base alle scelte del giocatore e che invitano a rigiocare più volte la campagna per scoprire missioni e sfide sempre diverse.

Il remake punta molto anche sulla messa in scena: i personaggi sono stati ridisegnati, ogni pianeta presenta nuovi dettagli, mentre le sequenze narrative includono dialoghi completamente doppiati in italiano e un accompagnamento orchestrale inedito. Tra una missione e l'altra compaiono inoltre briefing mai visti prima, pensati per approfondire la storia e i rapporti tra i membri della squadra.

Oltre alla campagna principale, il gioco introduce nuove modalità e ne ripropone alcune storiche. Le missioni possono essere rigiocate in un'apposita modalità Sfida, che propone obiettivi aggiuntivi e varianti non presenti nella storia, mentre il nuovo Battle Mode permette scontri otto giocatori divisi tra Team Star Fox e Team Star Wolf. Le tre arene disponibili offrono obiettivi diversi, dal controllo di zone strategiche alla raccolta di cristalli o di carichi rubati dai pirati spaziali. Le battaglie possono essere affrontate online, tramite matchmaking o lobby private, oppure in locale grazie alla funzione GameShare, compatibile sia con Nintendo Switch 2 sia con la prima Switch.

Il remake sfrutta anche le caratteristiche hardware della nuova console. I Joy-Con 2 includono una modalità mouse che permette una mira più precisa e immediata, alternabile in qualsiasi momento ai comandi tradizionali. Se un secondo giocatore si unisce alla partita, può assumere il ruolo di artigliere mentre il pilota si concentra sul volo. Inoltre, la nuova funzione GameChat introduce avatar animati dei personaggi di Star Fox che replicano espressioni e movimenti del giocatore, insieme a filtri AR ispirati alla serie, pensati per rendere più vivaci le sessioni online.

Che ne pensate, questo primo contatto con Star Fox per Nintendo Switch 2 vi ha colpito positivamente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.